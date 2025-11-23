Келлог: мирный план Трампа требует проведения выборов на Украине

План президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта предусматривает проведение выборов на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters

«В плане есть пункт, который, я думаю, тоже важен, — о проведении выборов. В нем довольно четко говорится, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней»,— заявил господин Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Однако знакомые с ситуацией люди считают, что организовать выборы на Украине можно и в течение 90 дней с момента подписания документа, отметил Кит Келлог. По его словам, проведение голосования позволит «успокоить людей» и стабилизировать ситуацию в мире.

21 ноября портал Axios опубликовал план США по урегулированию российско-украинского конфликта, который состоит из 28 пунктов. Вашингтон еще не обнародовал документ официально, однако вчера Дональд Трамп в эфире Fox News Radio заявил, что считает 27 ноября подходящим дедлайном для подписания соглашения Киевом. По данным источников агентства DPA, делегации США, ЕС и Украины обсудят документ сегодня в Женеве. На следующий день в Анголе запланирован экстренный саммит ЕС, на котором рассмотрят американский план.

Сегодня Кит Келлог заявил, что США могут подтолкнуть Украину к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Он также сообщил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон для обсуждения мирного плана.