Экстренный саммит ЕС по Украине назначен на 24 ноября

Экстренный саммит ЕС по украинскому урегулированию пройдет 24 ноября в столице Анголы Луанде. Об этом сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта

Фото: Thomas Mukoya / Pool / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта

Фото: Thomas Mukoya / Pool / Reuters

«Я пригласил лидеров 27 стран ЕС на специальный саммит по Украине», — написал господин Кошта в X. Он отметил, что встреча пройдет в рамках саммита ЕС — Африканский союз в понедельник. Политик добавил, что в Европе «готовы внести свой вклад, чтобы обеспечить устойчивость будущего мира».

Сегодня господин Кошта, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры некоторых стран G7 обсудили на полях саммита G20 в ЮАР предложенный США план по Украине. По данным Reuters, в обсуждении также участвовали руководители Финляндии, Норвегии, Испании и Нидерландов. В совместном заявлении по итогам переговоров отмечается, что американский план может служить основой для урегулирования, но требует доработки.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что лидеры ЕС пытаются до обозначенного США дедлайна внести изменения в американский план. По информации агентства, канцлер Германии Фридрих Мерц звонил президенту США , чтобы договориться о переговорах на уровне советников по нацбезопасности.

Издание Politico утверждало, что европейские чиновники крайне эмоционально отреагировали на некоторые пункты плана США по Украине.