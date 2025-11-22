Делегации Украины, США и ЕС обсудят мирный план в Женеве 23 ноября

Предложенный Дональдом Трампом план украинского урегулирования будет обсуждаться делегациями США, ЕС и Украины в Женеве 23 ноября. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники.

Информацию о переговорах в воскресенье подтверждает Bild. Издание указывает, что европейцы не готовы принять мирный план в его нынешнем виде.

В субботу президент Владимир Зеленский утвердил состав национальной делегации на переговорах по урегулированию. В состав вошли девять высших чиновников. Делегацию возглавит руководитель президентского офиса Андрей Ермак.

В понедельник, 24 ноября, в Анголе состоится экстренный саммит ЕС. Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что пригласил руководителей всех 27 стран объединения обсудить американский мирный план. Он отметил, что в Европе «готовы внести свой вклад» в обеспечение устойчивости будущего мира на Украине. СМИ писали, что американский план вызвал негативную реакцию в ЕС и стремление внести в него существенные правки.

О том, что включает в себя «план Трампа» по урегулированию на Украине, — в материале «Ъ».