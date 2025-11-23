Келлог: США могут подтолкнуть Украину к отказу от территорий

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности. По его словам, властям Украины «предстоит принять трудные решения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters Кит Келлог

Фото: Yves Herman / Reuters

В эфире Fox News Кит Келлог ответил на вопросы по поводу плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта. «Это хороший план. В нем есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти пришли к этому»,— сообщил он. Как уточнил господин Келлог, гарантии безопасности для Украины, вероятно, будут прописаны в дополнительном документе.

Спецпредставитель также сообщил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон для обсуждения мирного плана. «Думаю, когда Зеленский приедет в США, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим»,— сказал Кит Келлог.

Как добавил господин Келлог, США находятся в «двух метрах» от завершения российско-украинского конфликта. Он назвал их самыми тяжелыми. При этом, как указал спецпредставитель, президент США Дональд Трамп «намерен довести дело до конца».