Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ

В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ. Как сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, по предварительной информации, средства ПВО уничтожили три беспилотника над акваторией моря на большом расстоянии от берега.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор попросил сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и соблюдать необходимые меры безопасности. По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Андрей Николаев

Новости компаний Все