В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ. Как сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, по предварительной информации, средства ПВО уничтожили три беспилотника над акваторией моря на большом расстоянии от берега.

Губернатор попросил сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и соблюдать необходимые меры безопасности. По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Андрей Николаев