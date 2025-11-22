В Севастополе объявили воздушную тревогу

На территории Севастополя объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителям многоквартирных домов рекомендовано плотно закрыть окна и не подходить к ним, перекрыть воду, газ и отключить эклектричество, укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у стены на значительном удалении от окна.

Жителям частных домов следует в качестве укрытия использовать плотное цокольное или заглубленное помещение, например, подвал или погреб.

Ранее, в субботу 22 ноября с 09:00 до 12:00 в небе над Крымом средствами противовоздушной обороны было уничтожено шесть беспилотников самолетного типа.

Андрей Николаев