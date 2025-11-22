Politico: в ЕС красочно обругали и послали Уиткоффа к психиатру из-за плана США

Планы США использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для восстановления Украины вызвали недовольство в ЕС, пишет Politico. Со ссылкой на источники из числа европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, издание пишет о резкой и эмоциональной реакции в Брюсселе на идею Вашингтона.

Politico отмечает, что власти ЕС месяцами безуспешно пытались создать безопасный и эффективный способ использования замороженных активов. Однако новый план США предлагает совершенно «противоположную идею». Предлагается после заключения перемирия на Украине использовать средства для восстановления страны под контролем США, при этом американская сторона будет получать половину прибыли, указывает издание.

Дипломаты и официальные лица в Европе с возмущением реагируют на появление новых подробностей о мирном плане США, говорится в публикации. Дональд Трамп привнес путаницу в переговоры по одному из самых деликатных вопросов, отмечает Politico.

«Один из высокопоставленных чиновников ЕС в Брюсселе высмеял эту идею, заявив, что, как бы Трамп ни хотел, он не имеет полномочий размораживать активы, находящиеся в Европе, — пишет Politico. — Чиновник из правительства ЕС выразил свое возмущение красочными ругательствами, а высокопоставленный политик заявил, что (разработчику плана Стиву) Уиткоффу нужно обратиться к психиатру».