Bloomberg: лидеры ЕС пытаются переписать план США по Украине до дедлайна

Европейские лидеры «отчаянно стараются» выиграть для Украины больше времени и успеть переписать мирный план США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский «пытаются по сути переписать большую часть документа, но представить его как конструктивные обновления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры стран ЕС на неформальной встрече в Копенгагене (октябрь 2025 года)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Лидеры стран ЕС на неформальной встрече в Копенгагене (октябрь 2025 года)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Источники заявили агентству, что попытки срочно внести правки в американские предложения начались после того, как Вашингтон обозначил дедлайн. Как писала Financial Times, администрация Дональда Трампа хочет заключить соглашение уже ко Дню благодарения, 27 ноября.

Bloomberg сообщает, что на фоне «нарастающей паники» канцлер Германии Фридрих Мерц поспешил позвонить президенту США , чтобы договориться о переговорах в ближайшие дни на уровне советников по национальной безопасности. Обычно это подразумевает участие госсекретаря Марко Рубио, но, по словам источников, эту роль может взять на себя министр армии США Дэн Дрисколл.

The Guardian писала, что Дэна Дрисколла уже назначили новым спецпредставителем Дональда Трампа по Украине вместо Кита Келлога, который в январе уйдет в отставку.

О том, что включает в себя «план Трампа» по мирному урегулированию на Украине, читайте в материале «Ъ».