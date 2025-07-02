Силовики устроили проверку в отношении мэра Красноуфимска Михаила Конева

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении главы Красноуфимска Михаила Конева, сообщил «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области. «Зная боевой настрой правоохранителей, угроза для мэра есть. Но дело это неспешное»,— пояснил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В разговоре с «Ъ-Урал» заместитель главы Красноуфимска по правам и организационным вопросам Руслан Шахбанов рассказал, что господин Конев работает «в прежнем режиме». «Надзорные органы проводят проверки текущей деятельности, но это все происходит в плановом порядке»,— добавил вице-мэр. Господин Шахбанов подчеркнул, что в администрации не располагают информацией о возбуждении уголовного дела в отношении главы.

Ранее «Правда УрФО» сообщала, что СУ СКР по региону возбудило в отношении Михаила Конева уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3, ст. 286 УК РФ). По данным издания, мэр трудоустроил в МБУ «ЖКУ» председателя местной думы Анатолия Худякова, должность которого в представительном органе является неоплачиваемой. «В течение трех лет он получал зарплату как сотрудник данного учреждения, но фактически в нем не работал»,— пишет «Правда УрФО».

В СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» не стали подтверждать или опровергать информацию о возбуждении уголовного дела в отношении мэра.

Спикер Анатолий Худяков по решению Красноуфимского районного суда находился под стражей с марта по май. Председатель обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). «22 мая Красноуфимским районным судом было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о продлении стражи. Суд избрал меру пресечения Худякову в виде запрета определенных действий до 25 июля 2025 года»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Василий Алексеев