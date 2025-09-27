Экс-мэра Красноуфимска Михаила Конева подозревают в незаконной передаче оружия

Следствие подозревает экс-мэра Красноуфимска Михаила Конева в незаконной передаче оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), — сообщил «Ъ-Урал» источник в силовой среде.

Сегодня, 27 сентября, Красноуфимский районный суд арестовал Михаила Конева до 24 ноября 2025 года. По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, органами следствия он обвиняется по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной или иной личной заинтересованности).

Напомним, 25 сентября депутаты Красноуфимска поддержали решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Михаила Конева. Собеседник «Ъ-Урал» сообщал, что мэр направил заявление об отставке по собственному желанию из-за «внимания правоохранительных органов» к нему. В июле силовики проводили проверку в отношении Михаила Конева.

24 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Юрия Ладейщикова временно исполняющим полномочия главы городского округа Красноуфимск.

Артем Путилов