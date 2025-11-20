Белый дом: США продолжают усердно работать над мирным планом по Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава американского Госдепа Марко Рубио продолжают работать над мирным планом по Украине, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Они продолжают очень плотно работать»,— заверила пресс-секретарь.

По данным ряда источников, новое предложение США по Украине было передано Киеву на этой неделе спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который встретился на днях с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами. Сегодня Киев также посетили несколько высокопоставленных чиновников, включая министра армии Дэна Дрисколла. Как сообщил Axios один из источников, американские представители отправились в Киев, чтобы среди прочего придать новый импульс мирным переговорам.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине, который состоит из 28 пунктов. Официально документ не был опубликован. По данным газеты Financial Times (FT), мирный план Дональда Трампа предполагает сокращение украинской армии вдвое, отказ от военной помощи США, а также передачу России части восточного Донбасса, включая территории, которые контролируют ВСУ. В Киеве раскритиковали предполагаемый документ, сообщили источники FT. По данным Reuters, с планом не согласились и страны Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине план не катит».

Анастасия Домбицкая