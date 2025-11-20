Белый дом отрицает, что мирный план по Украине выгоден лишь России

В Белом доме не согласились с трактовкой содержания мирного плана по Украине, предложенной журналисткой на брифинге. Репортер заявила, что новое мирное предложение содержит односторонние территориальные уступки, которые выгодны России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что журналисты делают неверные выводы.

«Ваше понимание неправильное,— сказала госпожа Левитт в ответ на утверждение журналиста, что план содержит односторонние территориальные уступки. — Вы читаете освещение (в СМИ. — "Ъ") лишь с одной стороны».

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине, который состоит из 28 пунктов. Официально документ не был опубликован. По данным газеты Financial Times (FT), мирный план Дональда Трампа предполагает сокращение украинской армии вдвое, отказ от военной помощи США, а также передачу России части восточного Донбасса, включая территории, которые контролируют ВСУ. В Киеве раскритиковали предполагаемый документ, сообщили источники FT. По данным Reuters, с планом не согласились и страны Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине план не катит».

Анастасия Домбицкая