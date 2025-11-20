Белый дом: Уиткофф и Рубио работали над мирным планом с Россией и Украиной

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава Госдепа Марко Рубио в последние месяцы работали над мирным планом по Украине, находясь в контакте с обеими сторонами конфликта. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, у американских представителей «были отличные переговоры с обеими сторонами». Сам же план госпожа Левитт назвала «хорошим».

Марко Рубио и Стив Уиткофф

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Марко Рубио и Стив Уиткофф

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

«Уиткофф и Рубио тайно работали над планом последние месяцы,— сказала госпожа Левитт на брифинге. — Они работали с двумя сторонами, чтобы увидеть, какие обязательства стороны могут взять на себя».

«Они продолжают очень плотно работать»,— заверила пресс-секретарь.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине, который состоит из 28 пунктов. Официально документ не был опубликован. По данным газеты Financial Times (FT), мирный план Дональда Трампа предполагает сокращение украинской армии вдвое, отказ от военной помощи США, а также передачу России части восточного Донбасса, включая территории, которые контролируют ВСУ. В Киеве раскритиковали предполагаемый документ, сообщили источники FT. По данным Reuters, с планом не согласились и страны Евросоюза.

Анастасия Домбицкая