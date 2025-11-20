Axios: США заверили Украину, что ее позиции будут учтены и добавлены в план

В администрации президента США Дональда Трампа дали понять Украине и европейцам, что новый мирный дорабатывается «в реальном времени», сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По данным портала, во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и его делегацией американцы заверили, что позиции Киева и его европейских союзников будут учтены.

По данным ряда источников, новое предложение США по Украине было передано Киеву на этой неделе спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который встретился на днях с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на источник из Белого дома сообщил, что Дональд Трамп одобрил новый план установления мира на Украине, который состоит из 28 пунктов. Официально документ не был опубликован. По данным газеты Financial Times (FT), мирный план Дональда Трампа предполагает сокращение украинской армии вдвое, отказ от военной помощи США, а также передачу России части восточного Донбасса, включая территории, которые контролируют ВСУ. В Киеве раскритиковали предполагаемый документ, сообщили источники FT. По данным Reuters, с планом не согласились и страны Евросоюза.

Анастасия Домбицкая