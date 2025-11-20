Песков рассказал, насколько активно Россия обсуждает с США планы по Украине

Россия в настоящее время не участвует в обсуждениях в США мирного урегулирования по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как таковых консультаций сейчас не ведется, — сказал господин Песков. — Контакты, безусловно, есть».

Дмитрий Песков подчеркнул, что у сторон нет «процесса, который можно было бы назвать консультациями».

На этой неделе западные СМИ сообщили о том, что американские власти подготовили план по прекращению конфликта на Украине. По данным Axios, он состоит из 28 пунктов, а его разработкой занимается спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Politico утверждает, что господин Уиткофф работает над документом с конца октября. Утверждалось, что он уже успел обсудить план со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. В Киеве положения плана считают невыполнимыми, писала The Washington Post. По данным The Telegraph, американский план включает предложение о платной «аренде» Донбасса.