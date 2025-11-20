Politico: после саммита на Аляске план США по Украине шокировал Европу

Европейские чиновники не знали о подготовке США мирного плана по Украине, само его существование и содержание стало неожиданным для них. Об этом пишет Politico.

По информации издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф начал работать над планом с конца октября, после встречи в Майами со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Источники Politico утверждают, что новость о новом мирном плане поразила политиков в Европе и на Украине, так как они полагали, что после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске мнение Вашингтона изменилось не в пользу Москвы.

Financial Times сообщила, что план предусматривает отказ Украины от размещения иностранных войск на своей территории, а также отказ от контролируемой ВСУ части Донбасса. Помимо этого, как утверждается, предусмотрен запрет на передачу Киеву дальнобойного оружия и признание русского языка государственным. Источники FT сообщили, что документ пока находится в разработке. NBC передавал, что президент США уже его одобрил.