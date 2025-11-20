Telegraph: по плану США Россия будет платить Украине за «аренду» Донбасса

Разработанный США план по мирному урегулированию подразумевает, что Украина «может быть вынуждена сдать часть своей территории в аренду России», сообщает The Telegraph. По данным источников издания, Киев «уступит контроль» над Донбассом, но Москва «будет платить арендную плату за фактический контроль над регионом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Как пишет газета, соглашение администрации США предусматривает, что Украина «сохранит за собой юридическое право собственности» на Донбасс. В обмен на территорию Москва, «вероятно, должна будет выплатить земельный налог, чтобы компенсировать финансовые потери, понесенные Украиной в связи с утратой доступа к своим землям», утверждает The Telegraph. Сумма «арендной платы» не названа.

Издание уточняет, что согласно конституции Украины, вопрос о передаче территории обязаны выносить на всенародное голосование. Однако этого можно избежать в случае заключения «договора аренды». Источники The Telegraph заявили, что Белый дом потребовал от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на план США.

О том, что американские власти подготовили план по прекращению конфликта на Украине, на этой неделе сообщили СМИ. По данным Axios, мирный план состоит из 28 пунктов, а его разработкой занимается спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который уже успел обсудить его со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. О том, что Москва и Вашингтон вместе работают над планом, также писала Financial Times. В Киеве сочли, что предложения Вашингтона «полностью соответствуют максималистским требованиям Кремля».

