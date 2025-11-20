WP: Украина считает невыполнимыми пункты мирного плана США

Власти Украины считают невыполнимыми некоторые пункты плана США по урегулированию российско-украинского конфликта, в том числе отказ от территорий в ДНР и ЛНР, а также сокращение численности армии вдвое. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, принятие плана означало бы «полную капитуляцию Украины», и Владимир Зеленский не готов на это согласиться. При этом, как отмечает издание, у господина Зеленского «осталось мало вариантов», так как он ослаблен коррупционным скандалом на Украине и интенсивными атаками российской армии. Власти США усиливают давление на украинского президента, чтобы он принял план урегулирования, пишет WP.

По информации Financial Times, план США также включает отказ Киева от размещения иностранных войск на украинской территории и прекращение поставок западного оружия дальнего действия. Кроме того, план предусматривает признание русского языка государственным на Украине и предоставление официального статуса Русской православной церкви.