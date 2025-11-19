В США вспомнили про украинское урегулирование

Администрация США усиливает давление на президента Зеленского, рассчитывая убедить его в неизбежности уступок России на фоне угрозы военного поражения и острого политического кризиса в Киеве из-за нарастающего коррупционного скандала. В переговоры с украинской стороной вместе с президентом Турции Эрдоганом вовлечены спецпосланник президента Трампа Стив Уиткофф и военная делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, прибывшая в Киев. По данным американских СМИ, администрация США разрабатывает в контакте с Москвой проект рамочного соглашения между Россией и Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин готов продолжить диалог с Вашингтоном по Украине.

Ожидалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправится в Турцию на встречу с украинским лидером, но в последний момент он почему-то отложил свою поездку

Раскручивающийся коррупционный скандал в Киеве, грозящий снести едва ли не всю украинскую верхушку, вызвал всплеск дипломатической активности президента Зеленского и членов его ближайшего окружения. Главной переговорной площадкой 19 ноября стала Анкара.

Отправляясь в Турцию, Зеленский сделал неожиданное заявление о том, что летит в Анкару для «активизации мирных переговоров», тем самым продемонстрировав проснувшийся у него интерес к поиску политического решения украинского конфликта. Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рабочий ужин и совместная пресс-конференция двух лидеров были запланированы на вечер среды.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан сделал громкое заявление о том, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, в связи с чем он не исключил возможности нового раунда мирных переговоров. Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что глава турецкого дипломатического ведомства может лично сообщить России об итогах переговоров Зеленского и Эрдогана.

Помимо резкой смены риторики Зеленского, который до визита в Турцию продолжал демонстративно играть на обострение с Россией, вторым неожиданным событием стал прилет в Анкару сразу двух ключевых представителей высшего руководства Украины — главы офиса президента Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

В то время как украинская оппозиция требует их изгнания из коридоров власти в связи с коррупционным «делом Миндича», Ермак и Умеров в этот решающий момент предпочли находиться не в Киеве и присоединиться к дипломатической миссии Зеленского в Анкаре.

Помимо президента Эрдогана еще одной ключевой фигурой на переговорах в Анкаре, как ожидалось, должен был стать спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которого Дональд Трамп наделил полномочиями главного переговорщика по украинскому урегулированию. Новость о том, что Уиткофф якобы также летит в Турцию на встречу с президентом Зеленским, со ссылкой на «турецкий источник» первым сообщило агентство Reuters, после чего ее подхватили как сенсацию мировые СМИ.

Достоверность новости о предстоящей встрече Зеленского и Уиткоффа попытался придать глава офиса украинского президента Андрей Ермак, сообщивший, что он якобы находится в постоянном контакте со спецпосланником Трампа. «Прибыл в Турцию в составе делегации. Все запланированные встречи проходят по графику»,— написал Ермак в своем Telegram-канале.

Информацию Reuters о поездке Стива Уиткоффа в Анкару спустя несколько часов опроверг портал Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников. «Ожидалось, что Уиткофф должен был встретиться с Зеленским в среду в Турции, но он отложил свою поездку»,— говорится в сообщении портала.

Ни одного официального заявления Белого дома, подтверждающего факт готовившейся поездки Уиткоффа в Анкару, так и не было сделано. В связи с этим остается неясным, действительно ли спецпосланник президента США собирался лететь на переговоры в Турцию, но в последний момент от них отказался, или новость о его запланированном визите была всего лишь информационным вбросом, призванным сообщить о возвращении США к переговорному процессу по Украине.

В то время как украинские и американские представители так и не встретились в Анкаре, американо-украинские переговоры, но с другим составом участников начались 19 ноября в Киеве.

В украинскую столицу в среду прибыла высокопоставленная делегация американских военных во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.

В ее состав также вошли начальник штаба сухопутных войск США Рэнди Джордж и командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. Согласно утечкам в американских СМИ, сделка по поставкам США украинских технологий по производству беспилотных летательных аппаратов станет не единственной темой переговоров в Киеве, где в четверг с американской делегацией должен встретиться вернувшийся из Анкары президент Зеленский.

Так, газета The Wall Street Journal сообщила о том, что министр Дрисколл направился на Украину, чтобы «понять ситуацию на земле и доложить Белому дому о том, что выяснит». В связи с этим издание рассматривает миссию Дрисколла как часть возобновившихся попыток администрации США продолжить поиск мирного урегулирования на Украине. По информации The Wall Street Journal, идея направить на Украину министра армии США Дэниела Дрисколла возникла у президента Трампа после его недавней беседы с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Кроме того, издание сообщает, что к поездке в Киев американских военных готовил спецпосланник президента Стив Уиткофф.

На этом фоне издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает о подготовке рамочного соглашения о прекращении украинского конфликта, которое, по словам собеседника издания, может быть согласовано до конца ноября и даже на этой неделе. Как следует из публикации, этот план должен быть представлен президенту Зеленскому «как свершившийся факт».

В разработке мирного плана из 28 пунктов, судя по всему, не участвовали ни Украина, ни Европа.

Согласно информации Politico, администрация Трампа также считает, что Зеленский, находящийся под давлением внутри страны, будет вынужден принять то, что ему предлагают. В итоге поддерживающим его европейцам придется с этим согласиться. «В администрации США считают, что Украина, учитывая коррупционные скандалы, которые преследуют Зеленского, учитывая ситуацию на линии фронта, будет вынуждена принять эту сделку. Они говорят, что это разумно; это то, что, по их мнению, будет приемлемо для Украины»,— пишет The Wall Street Journal.

О том, что администрация США в ходе контактов с Россией разрабатывает план по прекращению конфликта на Украине, сообщает и издание Axios. По информации Axios, мирный план из 28 пунктов включает четыре основные составляющие, посвященные условиям установления мира, гарантиям безопасности, безопасности в Европе и будущим отношениям США с Россией и Украиной. По данным Axios, спецпосланник Уиткофф, который руководит разработкой плана с американской стороны, обсудил его со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, когда тот приезжал в Майами в конце октября.

Комментируя публикации о том, что США якобы проводят «тайные консультации» с Россией по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил их достоверность. «Были обсуждения в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций»,— уточнил господин Песков, напомнив о встрече президентов Путина и Трампа на Аляске, состоявшейся 15 августа. При этом пресс-секретарь президента России добавил, что Владимир Путин готов продолжить диалог с Вашингтоном по Украине.

