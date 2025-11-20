Госсекретарь США призвал Россию и Украину пойти на взаимные уступки

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что России и Украине для прекращения боевых действий следует пойти на взаимные уступки.

«Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на непростые, но необходимые уступки»,— написал госсекретарь США в своем X.

Господин Рубио также отметил, что американские власти продолжают разрабатывать предложения по мирному урегулированию. По его словам, Вашингтон пытается учесть позиции обеих сторон конфликта. «Прекращение сложной и смертоносной войны, подобной той, что ведется на Украине, требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями»,— подчеркнул Марко Рубио.

Ранее СМИ сообщили о разработанном в США плане урегулирования на Украине, включающем 28 пунктов. Официально документ представлен не был, но NBC утверждает, что президент Дональд Трамп его уже поддержал. По данным Financial Times, план предполагает отказ Украины от контролируемой ВСУ части Донбасса, сокращение военной помощи Киеву и признание русского языка государственным. В Киеве положения плана считают невыполнимыми, писала The Washington Post.

По данным The Telegraph, американский план включает предложение о платной «аренде» Донбасса.