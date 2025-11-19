Главные новости за 19 ноября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Воронеж остается под впечатлением вчерашней серии взрывов, которые были слышны по всему городу. Когда выяснилось, какая опасность угрожала жителям, стало еще страшнее: Минобороны опубликовало фото обломков сбитых американских ракет ATACMS.

Воронеж, улица Мира

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, улица Мира

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

