В Липецке прекращено дело о банкротстве бывшего дилера Mitsubishi

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по заявлению о признании банкротом ООО «Джапавто», бывшего официального дилера Mitsubishi в регионе, в связи с тем, что у должника нет имущества. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заявление в июне 2018 года подало ныне ликвидированное ООО «Липецкхимзащита», в дальнейшем к процедуре присоединились еще пять кредиторов. Общая сумма требований, включенных в реестр, составила 149 млн руб. В отношении ООО «Джапавто» было введено конкурсное производство.

В сентябре 2025 года большинством голосов собрание кредиторов приняло решение обратиться в суд с ходатайством о прекращении дела в связи с тем, что у должника нет имущества, которое бы компенсировало расходы на процедуру банкротства.

По собственным данным, ООО «Джапавто» продавало машины Mitsubishi с 2004 года, а в 2007-м открыло дилерский центр на площади Танкистов в Липецке с полным циклом обслуживания автомобилей. По данным Rusprofile.ru, компания зарегистрирована в 2006 году в Липецке для оптовой торговли легковыми автомобилями. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Конкурсный управляющий — Алексей Грезин. Единственный собственник — Владимир Зайцев. «Джапавто» не получает выручку с 2019 года, убыток за 2023 год составил 401 тыс. руб.

В апреле 2022 года концерн Mitsubishi прекратил производство кроссоверов Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в Калуге и перестал официально поставлять в Россию другие модели.

Юрий Голубь