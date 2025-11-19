Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В белгородской Алексеевке взорвался газ: есть пострадавший

В городе Алексеевка Белгородской области сегодня взорвался бытовой газ. В результате пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь. Прокуратура региона проводит проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ, сообщили в надзоре.

Последствия взрыва

Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Предварительной установлено, что взрыв произошел в частном доме. В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожара за этим не последовало. Тем не менее дом был разрушен. Кроме того, повреждены кровля и фасад соседнего дома.

В конце октября один человек погиб и один пострадал при взрыве газового баллона в воронежском гараже. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Алина Морозова