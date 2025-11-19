На строительство дорожной развязки в Курске могут направить 3,5 млрд рублей

Власти Курской области получат около 3,5 млрд руб. из федерального бюджета на строительство дорожной развязки на улице Карла Маркса (в месте примыкания проспекта Победы) в облцентре. Об этом на форуме «Транспорт России» сообщил ТАСС министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев.

Как отметил глава ведомства, строительство объекта будет завершено в 2026–2027 годах. По словам господина Замараева, проект получил положительное заключение федерального министерства финансов.

Начало работ по созданию транспортной развязки на улице Карла Маркса курские власти анонсировали в 2023 году. В сентябре 2023-го контракт на перенос инженерных сетей около объекта за 468 млн руб. получило московское ООО «Управление капитального строительства» Олега Щелкунова. Согласно документации, подрядчик до 30 ноября 2024 года должен был переустроить коммуникации девяти компаний, четыре линии электропередачи, два водопровода, напорную канализацию и ливневую канализацию, газопровод, а также компенсировать вырубку деревьев.

О том, как компания из приграничья выиграла контракты на ремонт курских дорог за 2,1 млрд руб.,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова