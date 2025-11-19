«Орелгосзаказчик» не добился отмены решения ФАС по спору о поставке медизделий «Титанику»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» («Орелгосзаказчик») в удовлетворении жалобы на решения регионального управления ФАС и орловского арбитража. Разбирательство связано с проведением в октябре 2024 года аукциона на поставку медицинского изделия для многопрофильного медцентра областной клинической больницы (известного как «Титаник»). Об этом сообщили в региональном УФАС.

Начальная цена контракта на торгах составляла 32,3 млн руб., источником финансирования выступал бюджет Орловской области. Согласно данным портала госзакупок, подрядчик должен был поставить 11 ультразвуковых диссекторов до 3 февраля 2025 года. Победителям торгов стало московское ООО «Русмеднео», снизившее начальную цену до 10,8 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Русмеднео» зарегистрировано в феврале 2023 года в Москве для оптовой торговли техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Гендиректор — Иван Торопов, ему также принадлежат 50% долей. Остальные 50% — у Наталии Храмовой. Выручка за 2024 год составила 72 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб.

В ноябре прошлого года в УФАС поступило сообщение от московского ООО «Ренессанс-мед» Екатерины Сахно, заявка которого на участие в аукционе была отклонена. Компания отметила, что комиссия заказчика неправомерно допустила к участию «Русмеднео», так как в поданной им заявке содержалась недостоверная информация о предлагаемом к поставке товаре. Региональное УФАС пришло к выводу, что заказчик нарушил порядок определения победителя (п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона №135). «Орелгосзаказчик» обжаловал решение ведомства в Арбитражном суде Орловской области, но доводы управления признали законными и учреждению отказали в удовлетворении иска. Тогда казенное учреждение оспорило решение первой инстанции в апелляции, но безуспешно.

Суды установили правомерность решения антимонопольной службы, сославшись на то, что предложенное «Русмеднео» изделие не соответствовало требованиям документации, а сведения в заявке оказались недостоверными — указанные характеристики не были подтверждены данными Росздравнадзора.

В середине сентября правительство РФ направило 65 млн руб. на завершение строительства орловского медцентра «Титаник». Свое название он получил из-за многолетних задержек в строительстве. Осенью прошлого года Орловский облсуд утвердил приговор по делу о хищении 229 млн руб., выделенных на возведение медцентра. Экс-руководитель ликвидированного ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил их к пяти с половиной и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно.

Кабира Гасанова