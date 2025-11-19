Главные новости к утру 19 ноября

Администрация президента США Дональда Трампа вместе с Россией разрабатывает план по прекращению военного конфликта на Украине, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Холдинг «АГР» намерен вложить 87,7 млрд руб. в локализацию производства автомобилей. В бывший завод General Motors (GM), расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), группа компаний намерена инвестировать 37,1 млрд руб. В калужский завод, который раньше принадлежал Volkswagen,— 50,6 млрд руб.

Сенат США единогласно одобрил законопроект, обязывающий Минюст опубликовать документы по делу осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна. Теперь документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Объем поставок из России в Евросоюз алюминия и изделий из него в сентябре вырос на 41% за месяц, до €67,3 млн в денежном выражении. При этом по итогам трех кварталов 2025 года страны ЕС сократили импорт российского алюминия к тому же периоду прошлого года на 7%.

Саудовская Аравия обязалась рассматривать Соединенные Штаты как основного стратегического партнера. Она закупит истребители F-35 и почти 300 американских танков, а также упростит работу американских оборонных компаний в Саудовской Аравии, сообщили в Белом доме.