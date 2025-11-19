Axios: Россия и США разрабатывают план мира на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа вместе с Россией разрабатывает план по прекращению военного конфликта на Украине, сообщает Axios. План из 28 пунктов вдохновлен стратегией господина Трампа по урегулированию войны в Газе, отмечает издание.

Сделка включает четыре основных составляющих: они посвящены установлению мира в Украине, гарантиям безопасности, безопасности в Европе, а также будущим отношениям США с Россией и Украиной. По данным Axios, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который руководит разработкой плана, подробно обсудил его со специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, когда тот приезжал в Майами в конце октября.

Господин Дмитриев сообщил изданию, что настроен оптимистично по поводу возможной сделки. Однако пока неясно, как к нему отнесутся Украина и ее европейские союзники, отмечает Axios.