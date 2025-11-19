ЕС в сентябре увеличил закупки российского алюминия в 1,4 раза

Объем поставок из России в Евросоюз алюминия и изделий из него в сентябре резко вырос на 41%, до €67,3 млн в денежном выражении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. К сентябрю прошлого года объем поставок вырос на 14%.

В основном страны ЕС закупали необработанный алюминий: алюминиевые металлоконструкции шли в гораздо меньших объемах. Рост обусловлен увеличением в 2,2 раза спроса в Польше, которая приобрела металла на €19,6 млн, а также в Греции (в 2,4 раза, до €11 млн). Крупные поставки были в Италию (на €17,2 млн), Германию (на €8,8 млн), Нидерланды (на €5,9 млн) и Испанию (на €4,5 млн).

При этом по итогам трех кварталов 2025 года страны ЕС сократили импорт российского алюминия к аналогичному периоду прошлого года на 7%, до €608,1 млн.

Россия в сентябре поднялась на 12-е место по объемам поставок алюминия в ЕС, в августе была на 13-й позиции. Основными поставщиками являются Норвегия (на 381,9 млн евро), Китай (на 307,4 млн), Турция (на 252,2 млн), Исландия (177,7 млн) и Швейцария (159,4 млн).

