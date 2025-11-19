США стали основным стратегическим партнером Саудовской Аравии

Саудовская Аравия обязалась рассматривать Соединенные Штаты как основного стратегического партнера. Она закупит истребители F-35 и почти 300 американских танков, а также упростит работу американских оборонных компаний в Саудовской Аравии. Вместе с этим Эр-Рияд пообещал увеличить инвестиции в США почти до $1 трлн. Об этом заявили в Белом доме после подписания соглашения о стратегической обороне с королевством.

Президент США Дональд Трамп заявил, что включил Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО. Он сообщил об этом на ужине в Белом доме по случаю визита в Вашингтон наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. «Мы выводим наше сотрудничество в военной сфере на новый уровень... Это еще одна ваша победа сегодня»,— заявил он.

Другие соглашения, подписанные сегодня, посвящены сотрудничеству стран в атомной энергетике, критически важным минералам, а также искусственному интеллекту. Подписав договор о мирном атоме, Эр-Рияд согласился с тем, что американские компании будут приоритетными партнерами королевства в этой области. Договор о минералах согласует национальные стратегии по диверсификации цепочек поставок ископаемых, используемых в высокотехнологичном производстве.