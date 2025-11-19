АГР вложит в бывшие автозаводы GM и Volkswagen почти 90 млрд рублей

Холдинг «АГР» намерен вложить 87,7 млрд руб. в локализацию производства автомобилей. В бывший завод General Motors (GM), расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), группа компаний намерена инвестировать 37,1 млрд руб. В калужский завод, который раньше принадлежал Volkswagen,— 50,6 млрд руб.

Об этом сообщили в Минпромторге в ответ на запрос депутатов Госдумы. С документом, подписанным министром Антоном Алихановым, ознакомились «Ведомости».

Такие обязательства компания взяла на себя по специальным инвестиционным контрактам. Деньги пойдут на то, чтобы начать производить в России автоэлектронику, коробки передач и двигатели. В письме указано, что новый собственник этих заводов уже вложил 10 млрд руб. в производство машин Tenet в Калужской области и около 7 млрд руб. в завод в Шушарах, который фактически переоборудуется с нуля, отметил господин Алиханов.

Основным владельцем «АГР Холдинга», в который входят заводы в Санкт-Петербурге и в Калуге, в июле стало АО «АК Инвест». Холдинг изменил структуру владения после того как бывший руководитель Андрей Павлович попал под санкции Великобритании.

