Суд приступил к рассмотрению иска к Бикову и Боброву об изъятии активов

В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение по существу второго иска Генпрокуратуры РФ к бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову об изъятии активов в доход государства, следует из картотеки суда. По словам собеседника «Ъ-Урал», сегодняшнее заседание завершилось, следующее пройдет 21 ноября. По словам источника, на этом заседании стороны представили свою позицию относительно представленного иска.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

11 ноября, прошло предварительное слушание по новому иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов уральских бизнесменов. Практически сразу после начала слушания суд закрыл процесс от прессы.

Напомним, согласно новому иску, ответчиками выступают 16 лиц, включая Алексея Боброва, Артема Бикова, бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных. Третьими лицами указаны компании «Водный союз», «Ямалкоммунэнерго», банк «Агропромкредит», «ТЭО», «Сибирь-Холдинг» и другие компании, совокупная капитализация которых превышает 40 млрд руб.

Из иска следует, что в сентябре 2002 года Артем Биков и Алексей Бобров «в период замещения публично значимых должностей» создали НПФ «Профессиональный». С его использованием с 2003 по 2024 год они оформили на себя незаконно полученные доли и акции ПАО «Курганская генерирующая компания», ООО «Сургутские городские электрические сети», АО «Распределительная сетевая компания Ямала», АО «ЮТЭК-Региональные сети», ОАО «Свердловская энергосервисная компания». Кроме того, они установили полный контроль над банком «Агропромкредит».

В отношении первого иска судом было принято решение об обращении в доход государства порядка 40 компаний, которые имели отношение к Бикову и Боброву. Их капитализация превышает 134 млрд руб., ежегодная выручка — 120 млрд руб. Так, по решению суда было изъято предприятие «Облкоммунэнерго», которое занимается передачей и распределением электроэнергии, а также предоставляет теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в 43 муниципальных образованиях Свердловской области. В доход государства было обращено «Суэнко» — межрегиональная сетевая компания, обеспечивающая электроэнергией потребителей Тюменской и Курганской областей, а также Курганская ТЭЦ — источник теплоснабжения, который подает тепло в зоне работы единой теплоснабжающей организации ПАО КГК.

Помимо этого, после начала слушаний по первому иску начались массовые аресты ответчиков: СИЗО отправили бизнесмена Алексея Боброва, экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных, бывшего главу «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В розыск объявлен гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

