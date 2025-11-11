Суд рассмотрит иск об изъятии активов Бикова и Боброва в закрытом режиме

Ленинский райсуд Екатеринбурга закрыл от прессы предварительное слушание по новому иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Соответчики выступали против закрытия процесса.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно новому иску, ответчиками выступают 16 лиц, включая Алексея Боброва, Артема Бикова, экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных. Третьими лицами указаны компании «Водный союз», «Ямалкоммунэнерго», банк «Агропромкредит», «ТЭО», «Сибирь-Холдинг» и другие.

Напомним, 10 октября по решению суда в доход государства обратили порядка 40 компаний, которые имели отношение к Бикову и Боброву. Их капитализация превышает 134 млрд руб., ежегодная выручка — 120 млрд руб. Так, по суду было изъято предприятие «Облкоммунэнерго», которое занимается передачей и распределением электроэнергии, а также предоставляет теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в 43 муниципальных образованиях Свердловской области. В доход государства было обращено «Суэнко» — межрегиональная сетевая компания, обеспечивающая электроэнергией потребителей Тюменской и Курганской областей, а также Курганская ТЭЦ — источник теплоснабжения, который подает тепло в зоне работы единой теплоснабжающей организации ПАО КГК.

В конце октября Генпрокуратура РФ подала новый иск с намерением изъять еще ряд компаний.

Отметим, после начала слушаний по первому иску начались массовые аресты: в СИЗО отправили бизнесмена Алексея Боброва, экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных, бывшего главу «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго») Антона Боликова. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, в розыск объявлен гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Артем Путилов