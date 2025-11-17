Главные новости за 17 ноября. Кавказ

В Махачкале на 95% реализован инвестпроект по строительству крупного гостинично-курортного комплекса Atlantis Marina. Проект оценивается в 5 млрд руб. Сейчас на территории идут работы по благоустройству и озеленению. Открытие комплекса планируется в 2026 году.

В пищевой промышленности Ставропольского края идет реализация 21 проекта общей стоимостью порядка 10,3 млрд руб. После ввода их в эксплуатацию будет создано около 1,3 тыс. рабочих мест.

Комиссия в Кисловодске выберет подрядчика для демонтажа здания грязелечебницы на углу пр. Мира и ул. Парковый Пешеход. Тендер опубликован на портале Госзакупок. Заказчиком выступает санаторий «Крепость», который 6 ноября объявил старт подачи заявок на выполнение работ. Начальная цена контракта составляет 19,3 млн руб., а демонтаж необходимо завершить в срок не более 60 календарных дней после заключения контракта.

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Гелиос» Виктор Крайнов проведет 23 декабря электронные торги по продаже дебиторской задолженности на общую сумму более 621 млн руб. На продажу выставлены права требования дебиторской задолженности к 10 организациям и одному физическому лицу.

В Ставрополе стартует расширение индустриального парка «Мастер» с объемом инвестиций около 2 млрд руб. Новая, четвертая очередь развития парка в 2026 году увеличит производственные площади на 40 тыс. кв.м, что почти на 40% превысит текущую площадь.