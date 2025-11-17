В Ставрополе расширят индустриальный парк «Мастер» на 40% за 2 млрд рублей

В Ставрополе стартует расширение индустриального парка «Мастер» с объемом инвестиций около 2 млрд руб., сообщил глава краевого центра Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Новая, четвертая очередь развития парка в 2026 году увеличит производственные площади на 40 тысяч квадратных метров, что почти на 40% превысит текущую площадь. Уже сейчас «Мастер» занимает около 112 тыс. квадратных метров под производство, и после расширения его площадь достигнет примерно 150 тыс. квадратных метров.

С 2016 года в парке функционируют три очереди, где размещено более 111 компаний, в которых трудятся свыше 1300 человек. В 2024 году резиденты «Мастера» обеспечили общий доход в 130 млрд руб., а общая выручка с запуска парка к 2024 году составляет порядка 19 млрд руб.. В новых производственных площадях планируют разместить не менее 12 новых предприятий, которые создадут порядка 100 рабочих мест.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко отмечает, что развитие индустриального парка и его инфраструктуры идет в комплексе с формированием комфортного городского пространства. В этом году рядом с заводом «Нептун» провели модернизацию сквера, востребованного жителями и сотрудниками предприятий района.

СКИП «Мастер» возник на месте ликвидированного завода автоприцепов на проспекте Кулакова в Северо-Западном районе города. В настоящее время в парке производят конвейеры, трубы, прицепную технику, автомойки, бакелитовую фурнитуру и трикотажные изделия. Индустриальный парк «Мастер» является первым частным парком Ставрополья, активно поддерживается федеральным и краевым финансированием, что способствует устойчивому росту промышленной площадки и индустриального потенциала краевого центра.

Станислав Маслаков