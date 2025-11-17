В Кисловодске за 19 млн рублей снесут грязелечебницу в стиле сталинского ампира

Комиссия в Кисловодске выберет подрядчика для демонтажа здания грязелечебницы на углу проспекта Мира и улицы Парковый Пешеход. Тендер опубликован на портале Госзакупок. Заказчиком выступает санаторий «Крепость», который 6 ноября объявил старт подачи заявок на выполнение работ. Начальная цена контракта составляет 19,3 млн руб., а демонтаж необходимо завершить в срок не более 60 календарных дней после заключения контракта.

Историческое здание, возведенное в стиле сталинского ампира и построенное в 1930-х годах, было одним из крупнейших медицинских объектов курорта. В грязелечебнице одновременно могли лечиться 250-300 пациентов. С начала строительства она функционировала при клиническом санатории «Крепость» и применялась для грязелечения – популярного метода лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дополнявшего санаторную терапию.

Однако 23 октября 2024 года региональное управление по охране объектов культурного наследия приняло решение исключить грязелечебницу из госреестра выявленных объектов культурного наследия. Это решение легализовало возможность ее сноса. Здание требовало значительных инвестиций в ремонт и реставрацию, что, по всей видимости, признано нецелесообразным собственником — санаторием «Крепость».

Демонтаж станет итогом длительной дискуссии о судьбе объекта, располагавшегося в центре курортного парка Кисловодска, который традиционно привлекает туристов лечебными возможностями. Окончательное определение подрядчика и сроков демонтажа будет известно после работы комиссии, но принятое решение демонстрирует изменение приоритетов в градостроительной политике Кисловодска.

