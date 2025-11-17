Долг производителя стекла из Ставрополья на 621 млн рублей выставили на торги
Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Гелиос» Виктор Крайнов проведет 23 декабря электронные торги по продаже дебиторской задолженности на общую сумму более 621 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На продажу выставлены права требования дебиторской задолженности к десяти организациям и одному физическому лицу.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гелиос» зарегистрировано в 2011 году селе Красногвардейское Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Учредитель — Ирина Черкасова. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 52,8 млн руб.
Крупнейший лот — долг ООО «Стеклоинвест» на сумму 208 млн руб. Второй по размеру — задолженность ОАО «ЮгРосПродукт» стоимостью 171 млн руб. Также на торги выставлены долги ООО «Амбер» (103,8 млн руб.), ООО «ТТ Альяс» (39,4 млн руб.), ООО «Евразия» (29 млн руб.) и других компаний.
Все долги подтверждены определениями Арбитражного суда Ставропольского края по различным делам в период с 2017 по 2024 год. Задолженность физического лица Томилина Е.В. составляет 27,7 млн руб.
Размер задатка для участия в торгах установлен в размере 20% от начальной цены каждого лота. Шаг аукциона — 10% от стартовой стоимости.
Заявки на участие принимаются с 17 ноября по 19 декабря 2025 года.
Процедура конкурсного производства компании ведется на основании решений арбитражного суда от июня 2020 года и декабря 2024 года. ООО «ЮГ Стекло» подало в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о признании ООО «Гелиос» банкротом. Временный управляющий провел анализ финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015-2017 годы. Выяснилось, что у предприятия не хватало средств для погашения краткосрочных обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности демонстрировал отрицательную динамику.
Предприятие оказалось финансово неустойчивым и зависимым от сторонних займодавцев. Коэффициент автономии на 31 декабря 2017 года составил 0,06 при норме значительно выше. Работа с дебиторами велась неэффективно, что ухудшало показатели ликвидности активов.
Хозяйственная деятельность «Гелиоса» показала низкую доходность. В 2015 и 2016 годах компания работала в убыток.
После истечения установленного срока в реестр требований включили претензии десяти кредиторов на общую сумму 1 млн руб. для участия в первом собрании.