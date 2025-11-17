Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева приговорили к 13 годам за взятки

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия бывшего замгубернатора — экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Ему назначили 13 лет строгого режима и штраф 475 млн руб., передает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как установил суд, фигурант в 2024 году требовал взятку в 95 млн руб. у директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева за приемку дорожных работ в регионе. Господин Селезнев сообщил о вымогательстве в ФСБ, и экс-чиновника задержали с поличным при получении 27 млн руб.

27 ноября суд отправил Виталия Кушнарева в СИЗО. Позже следствие выяснило, что бывший чиновник незаконного купил пистолет и хранил его у себя дома без специального разрешения.

Гособвинение запрашивало для обвиняемого 14 лет строгого режима. Подсудимый признал вину только по делу о хранении оружия. Господин Кушнарев утверждал, что нашел пистолет и планировал сдать его в полицию.

Никита Черненко