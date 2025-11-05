Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева просят посадить на 14 лет

Гособвинение в ходе прений попросило приговорить к 14 годам строгого режима бывшего-замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Ему также просят назначить штраф в размере свыше 475 млн руб. Об этом сообщило ТАСС.

Господина Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия. По версии следствия, экс-замгубернатор в 2024 году потребовал 95 млн руб. у директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнева. За это у предпринимателя должны были беспрепятственно принять работы по строительству и содержанию автомобильных дорог в регионе.

Господин Селезнев обратился в ФСБ, и Виталия Кушнарева задержали при получении первой части взятки в размере 27 млн руб. Впоследствии его отправили под стражу. Позже стало известно, что бывший чиновник в том же году незаконно купил пистолет и патроны и хранил их без специального разрешения у себя дома.

Виталий Кушнарев признал вину по делу о хранении оружия. В то же время он утверждал, что нашел оружие на берегу в Аксайском районе и планировал сдать пистолет в полицию. Суд арестовал у обвиняемого имущество общей стоимостью более 276 млн руб.

Никита Черненко