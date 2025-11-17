Суд отложил рассмотрение иска прокуратуры к экс-главе Крымского района Лесю

Геленджикский городской суд отложил рассмотрение иска прокуратуры к главе Крымского района Сергею Лесю и еще 11 ответчикам на 19 ноября, следует из карточки дела. Причины переноса не уточняются. До этого суд уже откладывал заседание по делу.

В конце сентября Геленджикский горсуд принял к производству иск Крымского межрайонного прокурора к главе Крымского района Сергею Лесю, его родным и близким. В списке ответчиков значатся Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, Евгений Прокопенко (по данным «Ъ-Кубань», экс-начальник отдела закупок) и некоторые другие лица. Истцами по делу также выступают Министерство финансов, ФССП и Федеральное казначейство. Третьим лицом в процесс привлечено территориальное управление Росимущества.

В краевой прокуратуре «Ъ-Кубань» сообщили, что речь идет об иске об обращении взыскания на имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы и вследствие нарушения антикоррупционных стандартов. По данным «Ъ», в иске говорится о 130 объектах недвижимости, из которых 21 объект (земельные участки и здания) принадлежит самому господину Лесю и его семье.

28 октября стало известно, что суд пересмотрит иск прокуратуры к экс-главе Крымского района Кубани Сергею Лесю 5 ноября 2025 года. Основанием для нового рассмотрения стало увеличение размера исковых требований.

Сергей Лесь также является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), которое расследует следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По версии следствия, господин Лесь является организатором преступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ). Якобы по указанию главы Крымского района с января по март 2024 года сотрудник администрации заключил от имени муниципалитета с гражданином несколько договоров купли-продажи земельных участков. Торги не проводились, цена продажи была существенно ниже рыночной, хотя покупатель не имел права на льготный выкуп участков.

Октябрьский райсуд Краснодара избрал главе Крымского района Сергею Лесю меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября.

Наталья Решетняк