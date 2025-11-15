Главные новости к утру 15 ноября

Конгресс США допустил, что президент Дональд Трамп конфискует половину российских замороженных активов до 2028 года.

Дональд Трамп рассчитывал, что хорошие отношения с Владимиром Путиным позволят завершить российско-украинский конфликт быстрее.

США в конце августа провели испытания ядерной бомбы без боезаряда, сообщила лаборатория Sandia при министерстве энергетики страны.

Мосгорсуд отменил приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину по делу о хищении 3,8 млн руб., пишет ТАСС.

Ночью ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Казани, Уфы, Саратова, Самары, Нижнекамска, Ижевска и Тамбова.