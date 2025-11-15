Конгресс США допустил конфискацию половины российских активов

Бюджетное управление Конгресса США с вероятностью 50% допускает, что президент Соединенных Штатов конфискует половину российских замороженных активов в период с 2026 по 2028 год. Всего на территории США заморожены активы России на общую сумму $5 млрд.

«Существует значительная неопределенность относительно того, конфискует ли президент эти средства. Бюджетное управление исходит из вероятности 50%, что федеральное правительство сделает это»,— написано в сообщении ведомства.

Управление также считает, что около $300 млн из замороженных активов России будут краткосрочно инвестированы в ценные бумаги Минфина США. Полученные процентные доходы могут быть переданы на оказание помощи Украине.