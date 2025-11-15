США в августе провели испытания ядерной бомбы без боезаряда

США с 19 по 21 августа проводили летные испытания тактической термоядерной бомбы B61-12 без боезаряда. Ее сбросили на полигоне Тонопа в Неваде с истребителя F-35.

О прошедших почти три месяца назад испытаниях сообщила лаборатория Sandia при министерстве энергетики США. В сообщении написано, что испытания «дали положительные результаты» и стали «важной вехой в оценке эффективности этого оружия».

Лаборатория также напомнила, что в 2024 году Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) продлило срок пребывания авиабомб B61-12 на вооружении на 20 лет.

B61 — основное ядерное оружие стратегических ядерных сил США, которое было разработано в 1961 году. На вооружении у Соединенных Штатов находятся ее модификации B61-11 и B61-12.