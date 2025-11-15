Мосгорсуд отменил приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину

Мосгорсуд в связи с истечением срока давности преступления отменил приговор по одному из уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Гендин

Фото: Соцсети Геннадия Гендина Геннадий Гендин

Фото: Соцсети Геннадия Гендина

Как уточняет агентство, речь идет об уголовном деле о хищении 3,8 млн руб. 10 сентября Таганский суд Москвы приговорил Геннадия Гендина по этому делу к шести годам колонии. Вину бывший вице-губернатор не признал.

В отношении Геннадия Гендина возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в хищении примерно 100 млн руб. Вину он также не признает. В 2017 году Гендина также приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении, но от отбывания наказания его освободили по состоянию здоровья.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подсудимый и потерпевший нажаловались друг на друга».