Мосгорсуд отменил приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Гендину
Мосгорсуд в связи с истечением срока давности преступления отменил приговор по одному из уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Геннадий Гендин
Фото: Соцсети Геннадия Гендина
Как уточняет агентство, речь идет об уголовном деле о хищении 3,8 млн руб. 10 сентября Таганский суд Москвы приговорил Геннадия Гендина по этому делу к шести годам колонии. Вину бывший вице-губернатор не признал.
В отношении Геннадия Гендина возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в хищении примерно 100 млн руб. Вину он также не признает. В 2017 году Гендина также приговорили к пяти годам колонии по делу о хищении, но от отбывания наказания его освободили по состоянию здоровья.
