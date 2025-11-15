Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аэропорт Ижевска приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Ижевска введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ведомство также уточнило, что аэропорты Саратова и Самары возобновили работу. Ограничения действовали около семи и четырех часов соответственно. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Самару.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы продолжают действовать.

