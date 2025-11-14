Власти Кубани рапортуют об успехах в борьбе с незаконным оборотом алкоголя

Объем изъятого из незаконного оборота алкоголя в Краснодарском крае за восемь лет сократился в три раза. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Фото: МВД

Он отметил, что задачу перед органами исполнительной власти и правоохранителями очистить регион от контрафактного алкоголя в 2017 году поставил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Спустя годы можно сравнить, как выглядел рынок восемь лет назад и каким он стал сейчас. В данном случае главным индикатором является объем конфискованного алкоголя. Если в 2017, 2018 и 2019 годах изымалось по 1,5 млн л нелегальной продукции, то за девять месяцев текущего года — около 0,4 млн л. Всего за год ожидаем примерно 0,5 млн л — в три раза меньше, чем восемь лет назад», – говорит Роман Куриный.

По его мнению, добиться такого результата удалось благодаря легализации отрасли. За минувшие восемь лет количество объектов, перешедших в правовое поле, выросло на 23%. Если тогда по всему региону с лицензиями работали 9,7тыс. объектов, то сегодня их — более 12,6тыс.

Об этом же свидетельствуют и поступления в бюджет от акцизов. За это время их объем вырос с 2,9 млрд руб. до 12,6 млрд руб., то есть, более чем в четыре раза. В том числе и в этом году фиксируется их рост на 15%.

Полный текст интервью с Романом Куриным читайте на сайте «Ъ-Кубань».

Михаил Волкодав