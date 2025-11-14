«С 2017 года объем изъятого алкоголя сократился втрое»

С начала 2025 года в Краснодарском крае конфисковали около 400 тыс. литров контрафактного алкоголя. Это почти втрое меньше, чем восемь лет назад, когда власти плотно взялись за эту работу. О том, как изменился рынок алкогольной продукции в регионе за последние годы, почему на Кубани не вводят запрет на продажу спиртного в праздничные дни, а также что ждет рынок продажи табачных изделий с 2026 года, «Review. Ъ-Кубань» рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный.

— Роман Сергеевич, как изменился рынок алкогольной продукции в Краснодарском крае в последние годы?

— В 2017году перед нами была поставлена задача — очистить регион от контрафактного алкоголя. Если в 2017–2019годах изымалось по полтора миллиона литров нелегальной продукции, то за девять месяцев текущего года — около 400тыс. литров. Всего за год ожидаем примерно 500тыс. литров, что в три раза меньше, чем восемь лет назад. Это данные полиции.

— С чем связываете такой результат?

— Главная причина трехкратного сокращения изъятого объема незаконного алкоголя — легализация отрасли. С 2017года количество объектов, перешедших в правовое поле, выросло на 23%. То есть восемь лет назад по всему региону с лицензиями работали 9,7тыс. объектов, а сегодня — более 12,6тыс.

Еще одно доказательство — поступления в бюджет от акцизов. За указанный период доходы выросли в четыре раза — с 2,9млрд до 12,6млрд руб. В этом году также наблюдаем рост на 15%.

— В августе этого года большой резонанс получила история об отравлении кустарной чачей на рынке в Сириусе. Жертвой отравления стали не менее 10 человек. По вашему мнению, насколько сегодня проблема с производством и распространением контрафактного алкоголя актуальна для Краснодарского края?

— Утверждение может показаться смелым, но я убежден, что для Краснодарского края контрафактный алкоголь больше не является острой проблемой. Для такого заявления у меня есть веские аргументы. Вернемся в 2017год. Вспомните, как тогда выглядело черноморское побережье? На каждом углу располагались небольшие точки, где прямо из бочек продавали кубанское вино. Правда, так его называли исключительно продавцы. Мы изъяли ассортимент, который реализовывали в подобном объекте, и направили на экспертизу. Исследования показали, что в составе содержится спиртосодержащая жидкость, которая не имеет никакого отношения к производству вина или коньяка.

Чтобы искоренить проблему как системное явление, мы начали зачищать розничный рынок от нелегального алкоголя. Логика проста: если перекрыть каналы сбыта контрафакта и фальсификата, то исчезнет сама необходимость их производства и ввоза в регион.

Все объекты, где находили нелегальный алкоголь, отрабатывали в полном объеме. Проверяли, есть ли лицензия на продажу алкоголя, документы на продукцию, подтверждающие ее качество, а также законность расположения самого торгового объекта. По всем фактам составляли протоколы и накладывали штрафы. Для понимания: штраф только за продажу без лицензии доходит до 3 млн руб. Таким образом мы вытесняли нелегальный бизнес с рынка. Информацию обо всех фактах направляли в МВД и ФСБ. Коллеги оперативно выявляли каналы поставок и пресекали работу целых производств.

Эта система борьбы с нарушителями действует и сегодня. Но с одним очень важным нюансом: теперь и мы, и правоохранительные органы ищем тех, кто нарушает закон. На поиск мы тратим больше времени, чем на составление протоколов и изъятие продукции.

— В ходе недавнего интервью врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД Михаил Федотов указал, что изготовление кустарного алкоголя сосредоточено в частных домовладениях. Возникает закономерный вопрос: несмотря на сокращение масштабов производства, сохраняется ли прежний уровень риска?

— Любое нарушение на рынке алкогольной продукции создает риск. Поэтому наша главная задача — не допустить ни единого преступления в данной области. Трансформация, которая произошла в легальном секторе, не могла не отразиться на теневом бизнесе. Теперь нарушители пытаются сбывать незаконную продукцию с рук — например, прямо из багажников автомобилей. Метод не новый: многие наверняка вспомнят, как торговали во время советской антиалкогольной кампании.

Полиция отрабатывает кустарные производства, которые оборудуют в частных домах. Мы пресекаем сами факты реализации такой продукции. Недавно в Темрюкском районе из автомобиля изъяли 150литров незаконного алкоголя, включая вино, коньяк и ликер. То есть мы следим за ситуацией и оперативно реагируем на вызовы.

К счастью, в современной России нет «сухого закона», а вместе с ним — нет потребности покупать сомнительную продукцию с рук, без документов и марок. Более того, считаю, что эту потребность не надо искусственно создавать. Многие спрашивают, почему мы не вводим в регионе дополнительные ограничения продажи алкоголя в День знаний или другие праздники? Во-первых, несовершеннолетним в принципе запрещено продавать алкоголь. Во-вторых, людям надо доверять. Мы полагаемся на их сознательность и ответственное отношение при выборе и употреблении алкоголя.

— А какова сейчас картина потребления спиртных напитков в регионе и какие факторы влияют на эти показатели?

— Недавно читал интересное исследование. В нем говорилось, что в сентябре текущего года потребление алкоголя в России снизилось до рекордно низкого показателя за последние 25лет.

Тенденция к снижению употребления наблюдается и в Краснодарском крае. За текущий год показатель потребления составил 4,4литра, в прошлом году — 4,8литра. Цифра может быть еще ниже, поскольку показатель рассчитывается исходя из количества жителей края — около 6 млн человек, включая несовершеннолетних. При этом не учитываются миллионы туристов, которые приезжают в наш регион.

Снижение потребления алкоголя подтверждают данные по продажам. С начала года объем розничных продаж алкоголя в крае составил более 270млн литров. За год показатель упал почти на 11%.

Основная причина — это снижение туристического потока в Краснодарский край, в том числе из-за закрытия пляжей Анапы и Темрюкского района вследствие разлива мазута. Помимо этого, на ситуацию влияют повышение культуры потребления спиртных напитков, растущая популярность здорового образа жизни и, конечно, результативность профилактических мероприятий.

— Регионы Южного федерального округа, и Кубань в частности, традиционно значатся в антирейтингах по доле контрафактных сигарет в обороте. По вашей оценке, во сколько оценивается объем контрафакта на рынке табачной продукции в крае? Планируется ли принятие каких-то мер для сокращения оборота нелегального табака?

— У вас не совсем корректная статистика. По данным Национального научного центра по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, который действует при Минпромторге России, доля контрафактного табака на рынке Краснодарского края оценивается в 10,8%. Общий показатель по России — 9,5%. Небольшой разрыв, согласитесь.

Если оценивать в разрезе субъектов Южного федерального округа, у нас — самый низкий показатель. В Адыгее доля контрафакта составляет 13,2%, в Волгоградской области — 13,9%, в Ростовской — 16,2%.

Надеюсь, эти цифры вскоре существенно снизятся. Планируется, что с 1марта 2026года в России поменяют правила продажи табака. Чтобы торговать сигаретами и другой подобной продукцией, магазинам придется получать специальную лицензию — как сейчас для продажи алкоголя. Выдавать такие разрешения предварительно будет департамент потребительской сферы. По нашим оценкам, сейчас в регионе работает около 22тыс. торговых объектов, где могут продаваться табачные изделия.

Масштаб предстоящей работы не вызывает опасений, поскольку главная цель — формирование легального рынка. Важно не просто ужесточить контроль в этой сфере, но и избавить отрасль от контрафакта, а также выстроить прозрачную систему торговли — подобно той, что уже действует на алкогольном рынке Краснодарского края. Сейчас мы ждем окончательной редакции и принятия закона.

Беседовал Андрей Петров