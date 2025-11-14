Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 15–16 ноября

13 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новая часть авантюрной франшизы «Иллюзия обмана 3» Рубена Фляйшера и российский слоубернер «Искупление» Константина Еронина. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Иллюзия обмана 3 (Now You See Me: Now You Don't, 2025)

Иллюзия обмана 3

  • Режиссер: Рубен Фляйшер
  • В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Морган Фриман
  • Жанр: триллер, криминал / США / 112 мин.
  • Слоган: «Раскрой тайну иллюзии»
  • В прокате: с 13 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Команда "Иллюзии обмана" презирает законы логики и физики так же, как, например, создатели многочисленных "Форсажей", поэтому над тем, как это все на самом деле работает, откуда у героев вдруг взялся собственный самолет и зачем вообще был в сюжете полный иллюзий замок, лучше не задумываться. Однако даже полное отключение мозга, увы, не делает фильм веселее или интереснее: он остается схематичной поделкой без каких-либо проблесков настоящей магии».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не в фокусе».

Соленая тропа (The Salt Path, 2024)

Соленая тропа

  • Режиссер: Марианн Эллиотт
  • В ролях: Джиллиан Андерсон, Джейсон Айзекс, Дэнис Лилл, Ребекка Айнесон, Пол Морел, Энгус Райт
  • Жанр: драма, мелодрама, биография / Великобритания / 115 мин.
  • В прокате: с 13 ноября

Кинопрокатчик U Films: «Судьба обрушивает серьезные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв все, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности».

Искупление (2025)

Искупление

  • Режиссер: Константин Еронин
  • В ролях: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин
  • Жанр: драма, ужасы / Россия / 99 мин.
  • Слоган: «Тьма знает твое имя»
  • В прокате: с 13 ноября

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В маленькой деревне происходят странные вещи: ее жители бесследно исчезают. Сельчане во всем винят сына недавно вернувшегося с войны ветерана — они считают, что юноша одержим дьяволом...

Фильм Константина Еронина соединил в себе славянские мотивы, визуальную мощь экспрессионизма, философскую глубину романов Достоевского и мощный каст: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Кирилл Кяро и Хаски».

Яга на нашу голову (2025)

Яга на нашу голову

  • Режиссер: Александр Войтинский
  • В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин
  • Жанр: фэнтези, комедия, семейный / Россия / 84 мин.
  • В прокате: с 23 октября

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Самая неожиданная няня этой зимы — не из агентства, а из сказки. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — "няня под прикрытием", а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни».

Франкенштейн: Воскрешение (Frankenstein: Legacy, 2024)

Франкенштейн: Воскрешение

  • Режиссер: Пол Дадбридж
  • В ролях: Мишель Райан, Джульетт Обри, Филип Мартин Браун, Чарльз Дэйл, Мэтт Барбер, Кэти Шеридан
  • Жанр: ужасы / Великобритания / 101 мин.
  • В прокате: с 6 ноября

Кинокритик Михаил Трофименков: «"Капитал" Карла Маркса и тот гораздо страстнее, чем вот это вот оттарабанивание деколонизаторской повестки. Кто следующий падет ее жертвой — феодал-мизогин Дракула или насильник Кинг-Конг — можно только гадать, но падет непременно».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Настоящий зомби-полковник».

Разрушитель миров (World-Breaker, 2025)

Разрушитель миров

  • Режиссер: Брэд Андерсон
  • В ролях: Люк Эванс, Милла Йовович, Медоу Уильямс, Мила Харрис, Билли Булле, Чарис Агбонлахор
  • Жанр: фантастика, боевик / США / 100 мин.
  • Слоган: «За пределами страха лежит будущее»
  • В прокате: с 6 ноября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Посмотрев "Разрушителя миров", ловишь себя на крамольной мысли. Современному отечественному кино мало что можно поставить в заслугу, но вот фильмов о конце света оно не плодит.

Брэду же Андерсону и его коллегам по апокалиптическому жанру хочется задать единственный вопрос: да когда же кончится ваш бесконечный конец света?»

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Апокалипсис с бородой».

Новая волна (Nouvelle Vague, 2025)

Новая волна

  • Режиссер: Ричард Линклейтер
  • В ролях: Гийом Марбек, Зои Дойч, Обри Дюллен, Адриен Руйяр, Антуан Бессон, Джоди Рут-Форест
  • Жанр: драма, комедия, биография / Франция, США / 105 мин.
  • В прокате: с 6 ноября

Кинокритик Андрей Плахов: «Иногда стиль фильма напоминает примитивизм, или даже театрализованный капустник, инфантильный самодеятельный театр. Но ни разу — карикатуру: от этого греха режиссера "Новой волны" спасает бескорыстная, годами выношенная любовь к своему предмету. Картина Линклейтера — объяснение в этой любви. И благодарное напоминание о том, что если от авторского кино можно получать удовольствие, то с легкой руки французской "новой волны"».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Изображая простака».

Голосовой помощник (2025)

Голосовой помощник

  • Режиссер: Олег Витвицки
  • В ролях: Полина Федина, Борис Дергачев, Илья Антоненко, Юлия Джулай, Владислав Ценев, Илья Исаев
  • Жанр: триллер, фантастика / Россия / 104 мин.
  • В прокате: с 6 ноября

Кинокритик Юлия Шагельман: «Как и в "Идеальных незнакомцах", в центре внимания здесь группа друзей, чьи неприглядные секреты и грязноватые тайны выходят на свет благодаря новейшим технологиям».

Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Слишком умный дом».

Дело Фриды (Friedas Fall, 2024)

Дело Фриды

  • Режиссер: Мария Брендле
  • В ролях: Юлия Сюзанна Бухман, Марлен Танкцик, Максимилиан Симонишек, Лилиан Амуат, Мириам Япп, Бигна Кёрнер
  • Жанр: драма, детектив, биография / Швейцария / 107 мин.
  • В прокате: с 6 ноября

Кинопрокатчик «Кинолэнд»: «История страшного преступления Фриды Келлер, которое потрясло и раскололо европейское общество начала XX века. В ходе судебного дела предстояло решить, может ли преступник быть жертвой обстоятельств или быть оправданным».

Ярость (Just Breathe, 2025)

Ярость

  • Режиссер: Пол Помпа III
  • В ролях: Кайл Галлнер, Шон Эшмор, Уильям Форсайт, Брайант Кэрролл, Фыонг Кубацки, Эмири Крачфилд
  • Жанр: триллер / США / 96 мин.
  • Слоган: «Бей первым»
  • В прокате: с 6 ноября

Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Сделав предложение своей девушке, Ник жестоко срывается на официанта ресторана и попадает в тюрьму. Год спустя он выходит по УДО благодаря примерному поведению. Ник намерен вновь вернуть свою любовь, но оказывается, что за Мел уже ухаживает некий Честер, и по случайному совпадению он инспектор Ника по УДО. Интриги и вызывающее поведение Честера мгновенно приводят Ника в состояние дикой животной агрессии».

