Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 15–16 ноября
13 ноября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новая часть авантюрной франшизы «Иллюзия обмана 3» Рубена Фляйшера и российский слоубернер «Искупление» Константина Еронина. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Иллюзия обмана 3
- Режиссер: Рубен Фляйшер
- В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Морган Фриман
- Жанр: триллер, криминал / США / 112 мин.
- Слоган: «Раскрой тайну иллюзии»
- В прокате: с 13 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Команда "Иллюзии обмана" презирает законы логики и физики так же, как, например, создатели многочисленных "Форсажей", поэтому над тем, как это все на самом деле работает, откуда у героев вдруг взялся собственный самолет и зачем вообще был в сюжете полный иллюзий замок, лучше не задумываться. Однако даже полное отключение мозга, увы, не делает фильм веселее или интереснее: он остается схематичной поделкой без каких-либо проблесков настоящей магии».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не в фокусе».
Соленая тропа
- Режиссер: Марианн Эллиотт
- В ролях: Джиллиан Андерсон, Джейсон Айзекс, Дэнис Лилл, Ребекка Айнесон, Пол Морел, Энгус Райт
- Жанр: драма, мелодрама, биография / Великобритания / 115 мин.
- В прокате: с 13 ноября
Кинопрокатчик U Films: «Судьба обрушивает серьезные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв все, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности».
Искупление
- Режиссер: Константин Еронин
- В ролях: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин
- Жанр: драма, ужасы / Россия / 99 мин.
- Слоган: «Тьма знает твое имя»
- В прокате: с 13 ноября
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В маленькой деревне происходят странные вещи: ее жители бесследно исчезают. Сельчане во всем винят сына недавно вернувшегося с войны ветерана — они считают, что юноша одержим дьяволом...
Фильм Константина Еронина соединил в себе славянские мотивы, визуальную мощь экспрессионизма, философскую глубину романов Достоевского и мощный каст: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Кирилл Кяро и Хаски».
Яга на нашу голову
- Режиссер: Александр Войтинский
- В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин
- Жанр: фэнтези, комедия, семейный / Россия / 84 мин.
- В прокате: с 23 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Самая неожиданная няня этой зимы — не из агентства, а из сказки. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — "няня под прикрытием", а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни».
Франкенштейн: Воскрешение
- Режиссер: Пол Дадбридж
- В ролях: Мишель Райан, Джульетт Обри, Филип Мартин Браун, Чарльз Дэйл, Мэтт Барбер, Кэти Шеридан
- Жанр: ужасы / Великобритания / 101 мин.
- В прокате: с 6 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Капитал" Карла Маркса и тот гораздо страстнее, чем вот это вот оттарабанивание деколонизаторской повестки. Кто следующий падет ее жертвой — феодал-мизогин Дракула или насильник Кинг-Конг — можно только гадать, но падет непременно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Настоящий зомби-полковник».
Разрушитель миров
- Режиссер: Брэд Андерсон
- В ролях: Люк Эванс, Милла Йовович, Медоу Уильямс, Мила Харрис, Билли Булле, Чарис Агбонлахор
- Жанр: фантастика, боевик / США / 100 мин.
- Слоган: «За пределами страха лежит будущее»
- В прокате: с 6 ноября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Посмотрев "Разрушителя миров", ловишь себя на крамольной мысли. Современному отечественному кино мало что можно поставить в заслугу, но вот фильмов о конце света оно не плодит.
Брэду же Андерсону и его коллегам по апокалиптическому жанру хочется задать единственный вопрос: да когда же кончится ваш бесконечный конец света?»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Апокалипсис с бородой».
Новая волна
- Режиссер: Ричард Линклейтер
- В ролях: Гийом Марбек, Зои Дойч, Обри Дюллен, Адриен Руйяр, Антуан Бессон, Джоди Рут-Форест
- Жанр: драма, комедия, биография / Франция, США / 105 мин.
- В прокате: с 6 ноября
Кинокритик Андрей Плахов: «Иногда стиль фильма напоминает примитивизм, или даже театрализованный капустник, инфантильный самодеятельный театр. Но ни разу — карикатуру: от этого греха режиссера "Новой волны" спасает бескорыстная, годами выношенная любовь к своему предмету. Картина Линклейтера — объяснение в этой любви. И благодарное напоминание о том, что если от авторского кино можно получать удовольствие, то с легкой руки французской "новой волны"».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Изображая простака».
Голосовой помощник
- Режиссер: Олег Витвицки
- В ролях: Полина Федина, Борис Дергачев, Илья Антоненко, Юлия Джулай, Владислав Ценев, Илья Исаев
- Жанр: триллер, фантастика / Россия / 104 мин.
- В прокате: с 6 ноября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Как и в "Идеальных незнакомцах", в центре внимания здесь группа друзей, чьи неприглядные секреты и грязноватые тайны выходят на свет благодаря новейшим технологиям».
Подробнее о фильме в материале «Ъ» — «Слишком умный дом».
Дело Фриды
- Режиссер: Мария Брендле
- В ролях: Юлия Сюзанна Бухман, Марлен Танкцик, Максимилиан Симонишек, Лилиан Амуат, Мириам Япп, Бигна Кёрнер
- Жанр: драма, детектив, биография / Швейцария / 107 мин.
- В прокате: с 6 ноября
Кинопрокатчик «Кинолэнд»: «История страшного преступления Фриды Келлер, которое потрясло и раскололо европейское общество начала XX века. В ходе судебного дела предстояло решить, может ли преступник быть жертвой обстоятельств или быть оправданным».
Ярость
- Режиссер: Пол Помпа III
- В ролях: Кайл Галлнер, Шон Эшмор, Уильям Форсайт, Брайант Кэрролл, Фыонг Кубацки, Эмири Крачфилд
- Жанр: триллер / США / 96 мин.
- Слоган: «Бей первым»
- В прокате: с 6 ноября
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Сделав предложение своей девушке, Ник жестоко срывается на официанта ресторана и попадает в тюрьму. Год спустя он выходит по УДО благодаря примерному поведению. Ник намерен вновь вернуть свою любовь, но оказывается, что за Мел уже ухаживает некий Честер, и по случайному совпадению он инспектор Ника по УДО. Интриги и вызывающее поведение Честера мгновенно приводят Ника в состояние дикой животной агрессии».