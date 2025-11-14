Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Команда "Иллюзии обмана" презирает законы логики и физики так же, как, например, создатели многочисленных "Форсажей", поэтому над тем, как это все на самом деле работает, откуда у героев вдруг взялся собственный самолет и зачем вообще был в сюжете полный иллюзий замок, лучше не задумываться. Однако даже полное отключение мозга, увы, не делает фильм веселее или интереснее: он остается схематичной поделкой без каких-либо проблесков настоящей магии».

