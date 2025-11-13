Не в фокусе

На экранах — «Иллюзия обмана 3» (Now You See Me: Now You Don't) Рубена Фляйшера — новая часть авантюрной франшизы о виртуозных фокусниках/благородных грабителях. К команде иллюзионистов присоединились три молодых участника, а размах их операций распространился на Европу и Объединенные Арабские Эмираты. Но в этот раз фокус, по мнению Юлии Шагельман, не удался.

В третьей части в сюжет влили свежую кровь: среди молодых фокусников актер-неудачник Боско (Доминик Сесса, слева)

Фото: Epic Films

Первая «Иллюзия обмана», снятая французским ремесленником на службе Голливуда Луи Леттерье, вышла в 2013 году. Героями фильма были четыре фокусника, объединившиеся в труппу под названием «Четыре всадника»: самовлюбленный, занудный, но гениальный иллюзионист Дэнни (Джесси Айзенберг), гипнотизер и менталист Меррит (Вуди Харрельсон), специалистка по трюкам с освобождениями из наручников, смирительных рубашек, замкнутых пространств и т. д. Хенли (Айла Фишер) и мастер карточных фокусов, отмычек и головоломок Джек (Дэйв Франко). Эти способности помогали четверке грабить банки и страховые компании, однако все деньги, отобранные у нехороших капиталистов, они раздавали бедным.

Критики встретили картину без энтузиазма (на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у нее пограничный 51% «свежести»), но в мировом прокате она собрала почти $351,7 млн при бюджете $75 млн. Вдохновленная успехом, студия Lionsgate дала добро на сиквел. Второй фильм, вышедший в 2016 году, снимал Джон М. Чу, режиссер еще более безликий, чем Леттерье, а сюжет отражал голливудские амбиции по завоеванию азиатского рынка: часть действия происходила в Макао, в саундтреке были песни тайваньских исполнителей на китайском языке. Критикам этот фильм понравился еще меньше (ее уровень «свежести» — 34%) и кассу собирал хуже: при бюджете $120 млн заработал около $335 млн.

Следующий выпуск, о котором было объявлено еще в 2015 году, надолго застрял в «производственном аду». Сначала предполагалось, что снимать его будет тот же Джон М. Чу, но в 2022 году его сменил Рубен Фляйшер, уже работавший с Айзенбергом и Харрельсоном на франшизе «Zомбилэнд». Также у будущего фильма сменилась команда сценаристов. И вот спустя почти десять лет третья «Иллюзия обмана» все-таки выходит на экраны, хотя трудно представить аудиторию, которая все эти годы с нетерпением этого ждала.

Для привлечения новых зрителей авторы влили в использованную уже два раза формулу свежую кровь. Трио молодых фокусников — актер-неудачник Боско (Доминик Сесса), выросшая в богатой семье бунтарка Джун (Ариана Гринблатт) и талантливый сирота Чарли (Джастис Смит) — фанаты и последователи «Всадников».

Молодая поросль даже использует их голограммы для своих выступлений, нарушая авторское право, но, как и оригинальная четверка, выступает за справедливость: на открывающем фильм шоу трио облапошивает противного криптомиллионера и раздает его деньги почтеннейшей публике.

Сами «Всадники» в промежутке между фильмами разругались и разбежались. Но Дэнни получает новое задание от тайного общества иллюзионистов «Око» (не спрашивайте), к выполнению которого он привлекает юную троицу. Вскоре к ним присоединяются и остальные «Всадники», включая Хенли, которая предыдущий фильм пропустила. Вместе они должны украсть самый большой в мире бриллиант под названием «Сердце» и наказать его владелицу Веронику Вандерберг (Розамунд Пайк), которая через продажу алмазов отмывает деньги торговцев оружием, наркобаронов и прочих злодеев.

«Сердце» команда изымает еще в первой трети картины, а дальше Вандербергиха гоняется за ними по городам и странам. В Антверпене ювелиры, шоколад и печеньки, во Франции очень тупые полицейские (Интерпол, впрочем, не лучше), в Абу-Даби все сверкает, а гоночные болиды носятся прямо по улицам. «Всадники» потихоньку восстанавливают оборвавшиеся связи, препираются и братаются с новым поколением, ну и, естественно, устраивают масштабные фокусы. Команда «Иллюзии обмана» презирает законы логики и физики так же, как, например, создатели многочисленных «Форсажей», поэтому над тем, как это все на самом деле работает, откуда у героев вдруг взялся собственный самолет и зачем вообще был в сюжете полный иллюзий замок, лучше не задумываться. Однако даже полное отключение мозга, увы, не делает фильм веселее или интереснее: он остается схематичной поделкой без каких-либо проблесков настоящей магии.