Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Изображая простака

В прокат выходит фильм «Новая волна» о Годаре

Фильм «Новая волна» знаменитого американского независимого режиссера Ричарда Линклейтера посвящен истории рождения легендарного кинодебюта Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Неожиданный поворот жанра «кино про кино» подкупил Андрея Плахова обманчивой простотой и отсутствием рефлексий.

Исполняющие главные роли Гийом Марбек (Годар), Зои Дойч (Сиберг) и Обри Дюллен (Бельмондо) не гримируются под знаменитостей, не играют их, а как бы «играют в них»

Исполняющие главные роли Гийом Марбек (Годар), Зои Дойч (Сиберг) и Обри Дюллен (Бельмондо) не гримируются под знаменитостей, не играют их, а как бы «играют в них»

Фото: Canal+

Исполняющие главные роли Гийом Марбек (Годар), Зои Дойч (Сиберг) и Обри Дюллен (Бельмондо) не гримируются под знаменитостей, не играют их, а как бы «играют в них»

Фото: Canal+

«На последнем дыхании» датирован 1960 годом — поворотным в истории мирового кинематографа, который с этого момента разделился на «до» и «после». Неслучайно уже через три года были сняты «Восемь с половиной» Феллини и «Презрение» того же Годара: кино накопило достаточно самоуважения, чтобы взахлеб рассказывать и рефлексировать о себе самом. Обе эпохальные картины продвинули еще дальше вперед язык киноискусства, придали ему свежее дыхание и ритм. Сюжетом и фоном обеих стала подготовка некоего вымышленного кинопроекта с сопутствующими трудностями — творческого, психологического и морального свойства. Чуть позже появились «Все на продажу» Анджея Вайды и «Американская ночь» Франсуа Трюффо: их действие тоже происходит на съемках некоего фильма. Все они задали канон жанра, но, поскольку принадлежали сфере авторского кино, взяться за подобный опыт мог только режиссер с высоколобыми амбициями. Даже неизвестные авторы мерили себя аршином великих: например, один турецкий фильм называется «Почему я не Тарковский?».

Ричарду Линклейтеру не надо самоуничижаться, не надо доказывать свой авторский статус: он законный продолжатель поисков «новой волны» и нового киноязыка, что доказано опытом его лучших работ. Родившийся в том самом 1960 году в Техасе, он пришел в кино благодаря «новой волне» и проложил ей путь через океан в Америку. Взявшись за историю появления на свет фильма «На последнем дыхании», он уж как-нибудь сумел бы встать в позу интеллектуала, первопроходца и, так сказать, Годара наших дней. Но Линклейтер даже не ставил такой задачи.

Он предпочел не углубляться в «теорию авторства», в идеологию и социологию «новой волны», а рассказать о ней в формате апокрифа, почти анекдота.

Рассказать словно от лица какого-то не шибко талантливого, но добросовестного и преданного простака, волей судьбы ставшего анонимным участником революционных для киноискусства событий.

Этот ход сразу пробуждает ностальгические чувства: ведь из культурных героев того прекрасного времени практически никого не осталось в живых: последним ушел Годар, за год до него Жан-Поль Бельмондо. Оба, вместе с Джин Сиберг и Жюльетт Греко, Франсуа Трюффо и Клодом Шабролем, оператором Раулем Кутаром и продюсером Жоржем де Борегаром, фигурируют в «Новой волне». Есть и входившие с состав движения или близкие ему Жак Деми и Аньес Варда, Эрик Ромер и Жак Риветт. Не менее важны художественные авторитеты — из тех немногих, кого молодые бунтари уважали и не стали ниспровергать вместе с «папиным кино»: Жан Кокто, Робер Брессон, Жан-Пьер Мельвиль, Роберто Росселлини. Появляется и кинокритик Андре Базен — вдохновитель и крестный отец всей «новой волны». Играют их почти неизвестные исполнители, практически статисты; это не полновесные «образы», а дружеские шаржи — меткие, остроумные и узнаваемые даже без подписей, которыми режиссер на всякий случай снабдил появление своих героев. Впрочем, эти подписи не только функциональны; кому-то они могут показаться заимствованными из стилистики телерепортажа, но на самом деле родственны фирменным приемам Годара и раннего Трюффо: оба использовали титры как органичные части образной структуры кадра.

После «Американской ночи» картина Линклейтера — лучшая комедия в субжанре «кино про кино». Комедия — потому, что в ней много по-настоящему смешного, а смех рождается из точности попадания. Исполнители не гримируются под известных персонажей, не копируют, не пытаются отождествиться. Не играют их, а как бы «играют в них». Даже Обри Дюллен, чертами лица не так уж похожий на Бельмондо, мгновенно схватывает и передает его энергию и неотразимую улыбку. А никому не известный Гийом Марбек, хотя и мягковат для Годара, уловил его эксцентричный «невыносимый» характер точнее и воспроизвел тоньше, чем профессионал Луи Гаррель в той же самой роли, сыгранной не так давно в другом фильме.

В центре композиции у Линклейтера оказалась Джин Сиберг; это единственная роль, которую играет опытная актриса Зои Дойч — американка, как и сама героиня. Ее появление в этом качестве вызвало недовольство критиков-леваков из-за политических взглядов Дойч: как могли снять в образе Сиберг, сторонницы «Черных пантер» и Палестины, «сионистку», ведь это позор. При такой логике актерам перед утверждением на роль скоро придется предъявлять партийный билет.

Фильм начинается с собрания «секты» — активистов журнала «Кайе дю синема» — в помещении редакции, где гремят пишущие машинки. Годар нервничает, едва скрывая беспокойство за poker face и черными очками: Шаброль и Трюффо уже сняли свои полнометражные дебюты, а он в свои почти тридцать все еще ходит в короткометражных штанишках злого критика. И тогда он скоропалительно хватается за сюжет из уголовной хроники об угонщике машины, убившем полицейского, вместе с Трюффо перерабатывает его в криминальную лав-стори, придумывает героя, имитирующего стиль Хамфри Богарта, делает его подружку американской журналисткой и снимает синефильский манифест «новой волны». В процессе съемок он беспардонно импровизирует, поглощая одну за другой пачки сигарет, на ходу придумывает диалоги, отказывается от грима, от дублей и обычного «качественного» монтажа: словом, нарушает все правила и заново изобретает кинопроцесс.

Разумеется, Линклейтер, аутентично снимая в Париже по-французски, стилизует свой опус под время и место, но не пытается ухватить эпоху за хвост.

Черно-белый, почти квадратный (4:3) кадр наполнен тем же подспудным безумием, что и первые фильмы «новой волны». И той же самой элегантностью, небывалым изяществом: удивительно, как их авторам удавалось соединить то и другое; удивительно и то, что этот навык уже к концу 1960-х был мировым кинематографом утрачен.

В то же время Линклейтер прекрасно понимает, сколь пагубны попытки войти в ту же воду. И потому совсем не имитирует раскованность «волны»; напротив, снимает свое кино в консервативно-музейной, отрепетированной, почти академической манере «папиного кино». Но это также озорная игра, полная безмерного восхищения киноманьяками, гениями, хулиганами и шарлатанами, веселой иронией в их адрес. Герои, чувствуя в себе будущих небожителей, изъясняются цитатами из Сартра, Гогена и других великих, включая ставшие мемами их собственные изречения — например, годаровское: «Все, что нужно для фильма,— это пистолет и девушка».

Иногда стиль фильма напоминает примитивизм или даже театрализованный капустник, инфантильный самодеятельный театр. Но ни разу — карикатуру: от этого греха режиссера «Новой волны» спасает бескорыстная, годами выношенная любовь к своему предмету. Картина Линклейтера — объяснение в этой любви. И благодарное напоминание о том, что если от авторского кино можно получать удовольствие, то с легкой руки французской «новой волны».

Фотогалерея

Жан-Люк Годар и его кино

Предыдущая фотография
Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Учился в Сорбонне, где изучал этнологию. В 1954 году снял первый короткометражный фильм «Операция Бетон», основанный на автобиографии. Деньги для съемок он заработал на строительстве дамбы в Швейцарии. Вскоре режиссер создал еще четыре короткометражки

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Учился в Сорбонне, где изучал этнологию. В 1954 году снял первый короткометражный фильм «Операция Бетон», основанный на автобиографии. Деньги для съемок он заработал на строительстве дамбы в Швейцарии. Вскоре режиссер создал еще четыре короткометражки

Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

В 1959 году на экраны вышла первая полнометражная лента Годара — криминальная драма «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. При съемках (на фото) была использована ручная камера, позволявшая снимать не в студии, а на улице. Фильм стал точкой отсчета «новой французской волны». На Берлинском кинофестивале 1960 года картина получила приз за лучшую режиссуру

В 1959 году на экраны вышла первая полнометражная лента Годара — криминальная драма «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. При съемках (на фото) была использована ручная камера, позволявшая снимать не в студии, а на улице. Фильм стал точкой отсчета «новой французской волны». На Берлинском кинофестивале 1960 года картина получила приз за лучшую режиссуру

Фото: Alain Adler / Roger-Viollet / AFP

В 1961 году Годар женился на актрисе датского происхождения Анне Карине. Она сыграла в шести его фильмах. В 1967 году пара рассталась

В 1961 году Годар женился на актрисе датского происхождения Анне Карине. Она сыграла в шести его фильмах. В 1967 году пара рассталась

Фото: RDB / ullstein bild / Getty Images

В конце 1960-х, будучи одним из идейных вдохновителей студенческих выступлений 1968 года, Годар начал снимать пропагандистские фильмы, близкие к документальным и направленные на борьбу с существующей системой

В конце 1960-х, будучи одним из идейных вдохновителей студенческих выступлений 1968 года, Годар начал снимать пропагандистские фильмы, близкие к документальным и направленные на борьбу с существующей системой

Фото: Jean-Jacques Levy / AP

В 1960-х годах Годар также снял фильм «Маленький солдат», котором освещалась тема войны в Алжире, картины «Женщина есть женщина», «Карабинеры», «Презрение», «Безумный Пьеро», «Альфавиль», «Мужское-женское» &lt;br> На фото: Жан-Люк Годар и актриса Бриджит Бордо перед премьерой фильма «Презрение»

В 1960-х годах Годар также снял фильм «Маленький солдат», котором освещалась тема войны в Алжире, картины «Женщина есть женщина», «Карабинеры», «Презрение», «Безумный Пьеро», «Альфавиль», «Мужское-женское»
На фото: Жан-Люк Годар и актриса Бриджит Бордо перед премьерой фильма «Презрение»

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

В 1968 году режиссер снял авангардный фильм «Симпатия к дьяволу». В фильме показана творческая эволюция песни Rolling Stones «Sympathy for the Devil», которую записывали в лондонской студии Olympic Studios&lt;br> На фото: Жан-Люк Годар и музыкант Мик Джаггер во время съемок

В 1968 году режиссер снял авангардный фильм «Симпатия к дьяволу». В фильме показана творческая эволюция песни Rolling Stones «Sympathy for the Devil», которую записывали в лондонской студии Olympic Studios
На фото: Жан-Люк Годар и музыкант Мик Джаггер во время съемок

Фото: Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images

В фильме «Симпатия к дьяволу» снялась и вторая жена режиссера, внучка французского писателя Франсуа Мориака Анна Вяземски (на фото в центре во время съемок)

В фильме «Симпатия к дьяволу» снялась и вторая жена режиссера, внучка французского писателя Франсуа Мориака Анна Вяземски (на фото в центре во время съемок)

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

В 1968 году он создал кинематографическую «Группу Дзиги Вертова», названную в честь советского режиссера, одного из основателей кинодокументалистики. В числе самых значимых лент того периода — «Китаянка», «Ветер с Востока», «Владимир и Роза». Затем режиссер вернулся к стилистике «новой волны», экспериментируя с темами и формами&lt;br> На фото: Годар с писателем Жан-Полем Сартром (слева)

В 1968 году он создал кинематографическую «Группу Дзиги Вертова», названную в честь советского режиссера, одного из основателей кинодокументалистики. В числе самых значимых лент того периода — «Китаянка», «Ветер с Востока», «Владимир и Роза». Затем режиссер вернулся к стилистике «новой волны», экспериментируя с темами и формами
На фото: Годар с писателем Жан-Полем Сартром (слева)

Фото: Ethel BLUM-LERIN / Gamma-Rapho / Getty Images

Сценарии почти ко всем своим фильмам Жан-Люк Годар писал сам. Почти в половине из них он выступал в качестве монтажера, в нескольких — как оператор, более 20 лент сам продюссировал

Сценарии почти ко всем своим фильмам Жан-Люк Годар писал сам. Почти в половине из них он выступал в качестве монтажера, в нескольких — как оператор, более 20 лент сам продюссировал

Фото: CHRISTOPHE D YVOIRE / Sygma / Getty Images

Жан-Люк Годар был трижды женат. Последней супругой была сценарист, режиссер и продюсер Анн-Мари Мьевиль, соавтор ряда его фильмов. Пара жила в собственном доме в городе Ролле в швейцарском кантоне Во

Жан-Люк Годар был трижды женат. Последней супругой была сценарист, режиссер и продюсер Анн-Мари Мьевиль, соавтор ряда его фильмов. Пара жила в собственном доме в городе Ролле в швейцарском кантоне Во

Фото: GERARD FOUET / AFP

Во многих картинах Жан-Люк Годар исполнял какую-либо роль, в том числе самого себя

Во многих картинах Жан-Люк Годар исполнял какую-либо роль, в том числе самого себя

Фото: Reuters

В 2011 году Годар получил премию «Оскар» за вклад в развитие в кинематографа. Сам режиссер не придавал значения наградам, отказывался посещать кинофестивали и не присутствовал на церемонии вручения «Оскара»&lt;br> На фото: Годар получает награду за свое творчество от японского принца Хитачи (сзади)

В 2011 году Годар получил премию «Оскар» за вклад в развитие в кинематографа. Сам режиссер не придавал значения наградам, отказывался посещать кинофестивали и не присутствовал на церемонии вручения «Оскара»
На фото: Годар получает награду за свое творчество от японского принца Хитачи (сзади)

Фото: Kimimasa Mayama KM / CP / Reuters

Всего Жан-Люк Годар снял более 70 фильмов. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля&lt;br> На фото: режиссер с актрисой Сесиль Кэмп на фестивале в Каннах

Всего Жан-Люк Годар снял более 70 фильмов. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля
На фото: режиссер с актрисой Сесиль Кэмп на фестивале в Каннах

Фото: Reuters

Годар был также известен антисионистскими взглядами, критикой государства Израиль и поддержкой палестинцев. В 1976 году он выпустил документальный фильм «Здесь и там», в котором средствами монтажа проводил параллель между угнетением палестинцев и Холокостом

Годар был также известен антисионистскими взглядами, критикой государства Израиль и поддержкой палестинцев. В 1976 году он выпустил документальный фильм «Здесь и там», в котором средствами монтажа проводил параллель между угнетением палестинцев и Холокостом

Фото: Christian Hartmann / Reuters

13 сентября 2022 года Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

13 сентября 2022 года Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

Фото: Christian Hartmann / File Photo / Reuters

Следующая фотография
1 / 15

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Учился в Сорбонне, где изучал этнологию. В 1954 году снял первый короткометражный фильм «Операция Бетон», основанный на автобиографии. Деньги для съемок он заработал на строительстве дамбы в Швейцарии. Вскоре режиссер создал еще четыре короткометражки

Фото: ROGER-VIOLLET / AFP

В 1959 году на экраны вышла первая полнометражная лента Годара — криминальная драма «На последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо в главной роли. При съемках (на фото) была использована ручная камера, позволявшая снимать не в студии, а на улице. Фильм стал точкой отсчета «новой французской волны». На Берлинском кинофестивале 1960 года картина получила приз за лучшую режиссуру

Фото: Alain Adler / Roger-Viollet / AFP

В 1961 году Годар женился на актрисе датского происхождения Анне Карине. Она сыграла в шести его фильмах. В 1967 году пара рассталась

Фото: RDB / ullstein bild / Getty Images

В конце 1960-х, будучи одним из идейных вдохновителей студенческих выступлений 1968 года, Годар начал снимать пропагандистские фильмы, близкие к документальным и направленные на борьбу с существующей системой

Фото: Jean-Jacques Levy / AP

В 1960-х годах Годар также снял фильм «Маленький солдат», котором освещалась тема войны в Алжире, картины «Женщина есть женщина», «Карабинеры», «Презрение», «Безумный Пьеро», «Альфавиль», «Мужское-женское»
На фото: Жан-Люк Годар и актриса Бриджит Бордо перед премьерой фильма «Презрение»

Фото: Keystone-France / Gamma-Keystone / Getty Images

В 1968 году режиссер снял авангардный фильм «Симпатия к дьяволу». В фильме показана творческая эволюция песни Rolling Stones «Sympathy for the Devil», которую записывали в лондонской студии Olympic Studios
На фото: Жан-Люк Годар и музыкант Мик Джаггер во время съемок

Фото: Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images

В фильме «Симпатия к дьяволу» снялась и вторая жена режиссера, внучка французского писателя Франсуа Мориака Анна Вяземски (на фото в центре во время съемок)

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

В 1968 году он создал кинематографическую «Группу Дзиги Вертова», названную в честь советского режиссера, одного из основателей кинодокументалистики. В числе самых значимых лент того периода — «Китаянка», «Ветер с Востока», «Владимир и Роза». Затем режиссер вернулся к стилистике «новой волны», экспериментируя с темами и формами
На фото: Годар с писателем Жан-Полем Сартром (слева)

Фото: Ethel BLUM-LERIN / Gamma-Rapho / Getty Images

Сценарии почти ко всем своим фильмам Жан-Люк Годар писал сам. Почти в половине из них он выступал в качестве монтажера, в нескольких — как оператор, более 20 лент сам продюссировал

Фото: CHRISTOPHE D YVOIRE / Sygma / Getty Images

Жан-Люк Годар был трижды женат. Последней супругой была сценарист, режиссер и продюсер Анн-Мари Мьевиль, соавтор ряда его фильмов. Пара жила в собственном доме в городе Ролле в швейцарском кантоне Во

Фото: GERARD FOUET / AFP

Во многих картинах Жан-Люк Годар исполнял какую-либо роль, в том числе самого себя

Фото: Reuters

В 2011 году Годар получил премию «Оскар» за вклад в развитие в кинематографа. Сам режиссер не придавал значения наградам, отказывался посещать кинофестивали и не присутствовал на церемонии вручения «Оскара»
На фото: Годар получает награду за свое творчество от японского принца Хитачи (сзади)

Фото: Kimimasa Mayama KM / CP / Reuters

Всего Жан-Люк Годар снял более 70 фильмов. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля
На фото: режиссер с актрисой Сесиль Кэмп на фестивале в Каннах

Фото: Reuters

Годар был также известен антисионистскими взглядами, критикой государства Израиль и поддержкой палестинцев. В 1976 году он выпустил документальный фильм «Здесь и там», в котором средствами монтажа проводил параллель между угнетением палестинцев и Холокостом

Фото: Christian Hartmann / Reuters

13 сентября 2022 года Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

Фото: Christian Hartmann / File Photo / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все