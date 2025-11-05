Слишком умный дом

В прокат выходит фильм Олега Ветвицки «Голосовой помощник» во все еще редком для отечественного кино жанре триллера. Сделан он ловко, но со спорным моральным посылом зрителям придется разбираться самостоятельно, предупреждает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосовой помощник, похожий на одноглазую матрешку, предлагает сыграть в игру, а когда герои отказываются, отключает сотовую связь, блокирует двери и запускает снотворный газ

Фото: Централ Партнершип

«Голосовой помощник» — полнометражный дебют супружеского дуэта Олега и Лерики Ветвицки (режиссера и автора сценария соответственно), которые до этого вместе сняли две короткометражные ленты и работали над сериалом «Мокьюментари» (2022) для онлайн-платформы Premier. Их новая картина тоже напоминает стриминговую продукцию глянцевой картинкой и программной развлекательностью, однако благодаря компании «Централ Партнершип» выходит в широкий прокат, где вполне может составить конкуренцию многочисленным зарубежным хоррорам: умения собрать из расхожих жанровых тропов крепко сбитое зрелище начинающим постановщикам хватает.

Авторы играют с модной темой искусственного интеллекта — в чем-то их фильм напоминает вышедший в феврале этого года, но не снискавший большого успеха фантастический триллер Евгения Корчагина «ON и Она», в котором умный дом брал в заложники героиню Юлии Пересильд. Возможно, его супруги Ветвицки даже не видели, а вот всенародно любимых «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе (2015) и фильмы хоррор-франшизы «Пила» наверняка смотрели: в «Голосовом помощнике» можно увидеть влияние и тех, и других, хотя крови здесь проливается все-таки меньше, чем в любой из «Пил».

Как и в «Идеальных незнакомцах», в центре внимания здесь группа друзей, чьи неприглядные секреты и грязноватые тайны выходят на свет благодаря новейшим технологиям.

Иван (Илья Антоненко), Катя (Полина Федина), Роман (Борис Дергачев), Оля (Юлия Джулай) и Дима (Владислав Ценёв) выезжают на выходные за город, где они сняли стоящий посреди леса стильный дом, напичканный самыми современными удобствами. В том числе здесь есть умная колонка, похожая на одноглазую матрешку, которая до поры до времени тихо стоит на полке в гостиной — но только до поры.

Все в компании давно знают друг друга, а Оля и Дима еще и работают на Ивана — владельца студии графического дизайна, выполняющей дорогостоящие заказы. Кроме того, Оля и Ваня когда-то были парой, что заставляет ревновать его жену Катю, да и Олин муж Роман, как выяснится по ходу действия, не то чтобы уверенно чувствует себя в присутствии бывшего своей второй половины. Катя не вполне оправилась после выкидыша, случившегося полгода назад, а вся компания — после самоубийства их общей подруги Алены (Виолетта Онор), произошедшего примерно тогда же.

Словом, в отношениях друзей с самого начала присутствует напряжение. А тут еще и колонка / одноглазая матрешка вдруг «оживает», представляется Аленой и, говоря голосом покойницы, предлагает сыграть в игру, прямо как Конструктор из «Пилы». Герои отказываются, и тогда она отключает сотовую связь, блокирует в доме окна и двери и запускает снотворный газ. Когда друзья приходят в себя, выясняется, что от игры не отвертеться. От них требуется отвечать на каверзные вопросы колонки — правду и ничего, кроме правды. А цель этого квеста — выяснить, кто убил Алену, которая, уверен ее ИИ-двойник, умерла не своей смертью.

В процессе игры выяснится, что каждому из пятерых есть что скрывать, даже Кате, которая выглядит самой невинной и простодушной.

У каждого за душой есть грешок, а то и Грех с большой буквы, и эти постыдные секреты колонка раскрывает постепенно, так что подозрения в убийстве ложатся то на одного, то на другого, а сюжетные твисты сыплются на зрителей, не давая заскучать (а ближе к финалу к ним добавляется еще и изрядная доза насилия). Основной же вопрос, который героям придется задать самим себе, извечный для российского кинематографа: в чем правда, брат? И, продолжают авторы картины, является ли она безусловным благом, а если да — то какую цену мы готовы за нее заплатить? Однозначных ответов на это «Голосовой помощник» не дает, но, если зрителям понравились эти игры с одноглазой матрешкой, они, возможно, найдут ответы в сиквеле, намек на который в финале оставляют авторы фильма.